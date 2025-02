“Controlo a ese nigga”: Las confesiones de Hayden Davis, cerebro tras $LIBRA, sobre Javier Milei

Hayden Davis, empresario fundador de Kelsier Ventures y una de las caras visibles detrás de la criptomena LIBRA, aseguró “controlar” al presidente argentino Javier Milei, a estas horas en el ojo del huracán tras haber promocionado la divisa digital que desplomó su precio a minutos de salir al mercado.

Según consigna el medio La Nación, empresarios afectados y entusiastas de los avances en criptografía se encuentran furiosos con el responsable del token, acusándolo de generar un “daño irreparable” al sector. En virtud de aquello compartieron con el citado medio conversaciones que mantuvieron con el trader de 28 años.

En una de ellas, sostenida el 11 de diciembre de 2024 con un ejecutivo de una firma de inversión en criptomonedas, el trader señala (en inglés):

Davis : Genial, también podemos tener a Miler tuiteando y encontrarnos en persona y hacer promoción

: Genial, también podemos tener a Miler tuiteando y encontrarnos en persona y hacer promoción Davis : Yo controlo a ese nigga

: Yo controlo a ese nigga Ejecutivo : Eso es fucking genial

: Eso es fucking genial Davis: Le envío $$ a su hermana y él firma lo que sea que diga y hace lo que yo quiera

La idea de que Davis se encontraba extralimitado en su visión con LIBRA estaba extendida entre los inversionistas de la moneda. En otro chat uno de ellos señala que Hayden estaba “fuera de maldito control“. “Una locura. La avaricia, porque sintió que desbloqueó una fórmula para imprimir dinero. E hizo algo parecido”, le responde otro.

Misma situación ocurrida en un chat grupal de DeFi Tuna ―protocolo basado en Solana de financiamiento, con liquidez concentrada y que financió a Kelsier Ventures―, en el que nuevamente cuestionan la actitud de Hayden Davis. “No sé sus objetivos a largo plazo. ¿Quieren seguir haciendo pump (aumento rápido y significativo del precio) o quieren distribuir todos los mates (gente cercana) rápido?”, aseguraba el 15 de enero Vlad Pozniakov, manager de DeFi Tuna.

Davis: Si amigos. Para ser honesto, estamos tratando de max extract (sacar todo el provecho posible) en esta. Estos fundadores no se si son buenas o malas personas. Usualmente estamos muy tranquilos llegando al lanzamiento pero este tipo es raro.

Entre los testimos recopilados también está el de Diógenes Casares, cofundador de Stream Finance y experto en finanzas decentralizadas. “Me dijeron que alguien cercano a Milei había recibido un soborno de US$5 millones para ponerlo frente a él”.

Si bien aclaró que eso no significaría que el propio Milei recibió fondos para promocionar el token, alguien cercano a él y que habría concertado la junta entre ambos sí lo habría hecho.

La disputa por el tuit de Milei

En un video publicado por el medio Solana Floor y confirmado por los interlocutores, se escucha al fundador de Defi Tuna, Moty Povolotski, y Ben Chow, de Meteora (con la que trabajó Kelsier en el lanzamiento) en una llamada. Povolotski le cuenta a Chow que habían interactuado con Kelsier pero luego de ver sus manejos, decidieron devolverle el dinero y cortar su relación.

“Pasaron cosas raras. Algo que me asustó es que 30 minutos antes de que Melania (otro token a cargo de Kelsier) saliera, Hayden sabía cuando lo iban a retuitear, se lo decía a Vlad (Pozniakov), pidió liquidez. Y yo me preguntaba a cuántos se lo dijo. Los que snipearon (compraron al momento de salir al mercado) Melania snipearon los siguientes (en referencia a LIBRA)”.

La declaración de Povolotski arroja nuevas evidencias en contra del testimonio de los hechos señalados por Javier Milei: en su entrevista con Todo Noticias señaló a que su tuit fue publicado tres minutos después de la salida a mercado de Libra. Sin embargo ambos hechos ocurrieron simultáneamente, a las 19:01, sin un sólo minuto de diferencia.

El propio Hayden Mark Davis ―quien no contestó a los esfuerzos del medio para dar su versión a las revelaciones― aseguró en entrevista con el empresario estadounidense Dave Portnoy que el lanzamiento de libra constaba de tres etapas: la primera era el tuit realizado por Milei; la segunda sería una segunda publicación, que podría ser un video (aunque esto fue confirmado por el equipo de Milei, no por él en persona); la tercera correspondería a “una tercera ola de personas extremadamente influyentes, no los voy a nombrar, que le iban a hacer marketing”.

“Ese dinero no es mío. No estoy saliendo corriendo con el dinero”, aseguró Davis, a lo que consultado sobre de a quién pertenecía, respondió con titubeos varios.

“El dinero… no sé… no es mío definitivamente. Es de Argentina. No se que asociación harán con eso, pero el punto es que… pero el equipo de Milei o quienes creían que era su equipo…”, comenzaba a hilar, momento en que su interlocutor lo interrumpió ante la vaguedad de las respuestas.

Lo que sí aseguró durante la entrevista emitida el día de ayer en el canal de YouTube de Portnoy es que durante la semana un miembro del equipo de Milei aseguró concurriría a hablar con él.