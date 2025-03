La carta “de paz” de Zelenski y aranceles para todos: claves del discurso de Trump en el Capitolio

“America is back, will no longer be woke”. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes durante su discurso ante las dos cámaras del Congreso que ha logrado más en los 43 días de su segundo mandato que otros presidentes en ocho años.

“Hemos logrado más en 43 días de lo que la mayoría de las administraciones logran en 4 u 8 años, y apenas estamos comenzando”, declaró desde el Capitolio en Washington. El mandatario remarcó que, desde que volvió al poder el 20 de enero, ha firmado un número de órdenes ejecutivas sin precedentes.

Trump, en su primer discurso ante parlamentarios desde su regreso a la Casa Blanca, sostuvo además que ha conseguido el regreso del “orgullo” y la “confianza” de Estados Unidos: “El sueño americano es imparable”, reivindicó.

Entre otras cosas, destacó la orden que “rebautiza” al Golfo de México como Golfo de América, una decisión por la que ha llegado a vetar la entrada a la Casa Oval a los medios que no han seguido su mandado.

“Hace dos días, firmé una orden que hace del inglés la lengua oficial de los Estados Unidos de América”, recordó.

Y siguió enumerando algunas órdenes con las que, según dijo, “ha acabado con la censura del Gobierno y ha recuperado la libertad de expresión en EEUU”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunció este martes en el Congreso del país el discurso más largo que un mandatario ha dado ante una sesión conjunta de la cámara y batió así su propio récord con casi dos horas de intervención.

Hasta la fecha, el más extenso que se había registrado en un evento como este lo había dado el propio Trump en 2019, durante su primer mandato (2017-2021), pero con este se superó a si mismo ya que estuvo hablando una hora y 42 minutos.

La carta de Zelenski

El tema más esperado, junto con el de los aranceles en medio de la guerra comercial con sus vecinos, México y Canadá, además de China, era Ucrania.

Cerca del final de su discurso, que incluyó abucheos de parte de los demócratas y una ovación de los republicanos a Elon Musk, Trump se mostró conciliador con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, tras haber recibido una carta de este en la que se decía dispuesto a negociar la paz con Rusia y a firmar el acuerdo minero con EEUU que resultó frustrado tras su tensa reunión de la semana pasada en el Despacho Oval.

“Hoy temprano, recibí una carta importante del presidente Zelenski de Ucrania. La carta dice: Ucrania está lista para sentarse a la mesa de negociaciones lo antes posible para acercar una paz duradera”, reveló.

Según el mandatario, Zelenski le dijo que está “listo para trabajar bajo el fuerte liderazgo del presidente Trump” y que Ucrania está lista para firmar el acuerdo de minerales “en cualquier momento” que sea conveniente para Estados Unidos.

“Aprecio que haya enviado esta carta, la recibí hace poco”, declaró Trump.

En cuanto a Rusia, dijo que ha tenido “conversaciones serias” con Moscú y que ha recibido “fuertes señales de que están listos para la paz”.

En su discurso, el mandatario dijo que trabaja “incansablemente” para poner fin “al salvaje conflicto en Ucrania” y acusó a los países europeos de gastar “más dinero comprando petróleo y gas rusos de lo que ha gastado en defender a Ucrania”.

Trump compareció en el Congreso después de haber bloqueado el lunes toda la ayuda militar para Ucrania, incluida la que ya estaba comprometida para su envío.

“Mi objetivo es construir el ejército más poderoso del futuro”

Otro de los anuncios fue el de construir el ejercito “más poderoso del futuro” y que creará una nueva oficina de construcción naval en la Casa Blanca y un escudo de defensa para todo el país.

“Como primer paso, pido al Congreso que financie un escudo antimisiles de cúpula dorada de última generación para proteger nuestra patria, fabricado en Estados Unidos”, empezó Trump detallando su plan, tras asegurar que “todos” los países, como es el caso de Israel y su Cúpula de Hierro, “deberían tener” uno de estos dispositivos.

En este sentido, el mandatario aseguró que quiere “proteger a los ciudadanos como nunca antes”, y para ello, busca “impulsar la base industrial de defensa” de EE.UU..

Además, anunció que creará una nueva oficina de construcción naval en la Casa Blanca para “resucitar la industria naval americana, incluyendo la construcción naval comercial y la construcción naval militar”.

“Ofreceremos incentivos fiscales especiales para que esta industria vuelva a EE.UU., donde debe estar. Antes hacíamos muchos barcos. Ya no hacemos muchos, pero vamos a hacerlos muy pronto. Tendremos un enorme impacto para mejorar aún más nuestra seguridad nacional”, señaló.

“Es nuestro momento de usar los aranceles contra otros países”

El jefe de la Casa Blanca aseveró que durante años otros países han usado los aranceles contra Estados Unidos y ahora es el momento “de usarlos contra otros países”.

Trump, que hoy mismo aprobó aumentos arancelarios de hasta el 25 % contras las importaciones mexicanas, canadienses y chinas, mencionó en una sesión conjunta del Congreso a Brasil, China, India, México, Canadá y la Unión Europea.

“Otros países han usado los aranceles contra nosotros durante décadas y ahora es nuestro turno de comenzar a usarlos contra otros países”, afirmó ante los legisladores.

“Esto está pasando con amigos y enemigos. El sistema no justo para Estados Unidos”, aseguró Trump que reiteró que el 2 de abril se pondrán en marcha “aranceles recíprocos” contra sectores y países que graven a los productos estadounidenses tanto en materia arancelaria como no arancelaria y otro tipo de barreras.

“Nos han estafado durante décadas, casi todos los países de la Tierra, y eso no vamos a dejar que pase nunca más”, insistió Trump, que hoy mismo puso en marcha aranceles contra México y Canadá por que, supuestamente, no han hecho lo suficiente para hacer frente al tráfico de fentanilo y la inmigración ilegal.

“México nos quiere contentar”, dijo Trump en relación a la extradición a Estados Unidos de 29 narcotraficantes mexicanos de alto valor.

“Pero necesitamos que México y Canadá hagan mucho más de lo que hacen. Tienen que poner fin al fentanilo y las drogas que entran en nuestro país”, añadió.

Además, desde comienzos de febrero, la nueva Administración Trump ha impuesto un 20 % en sendas tandas del 10 % a todas las importaciones chinas.

Trump aseguró que su política proteccionista también protegerá al sector agrícola estadounidense e impondrá aranceles a productos agrícolas desde el 2 de abril, aunque reconoció que “puede que haya un pequeño período de ajuste”.

El presidente mencionó aranceles a materias primas que considera estratégicas como el aluminio, el cobre, la madera y el acero.

Trump ha iniciado una guerra comercial con sus tres principales socios comerciales que pone en riesgo la supervivencia del tratado de libre comercio del T-MEC y, según los economistas, puede llevar a Estados Unidos a una mayor inflación y una posible desaceleración económica.

Dijo que gracias a sus aranceles México extraditó a 29 narcotraficantes

“Hace cinco noches, las autoridades mexicanas, por la política arancelaria que les imponemos, nos entregaron a 29 de los mayores líderes de los carteles de su país, algo que nunca había ocurrido”, dijo Trump.

Algunos de los presos que formaron parte de esta operación, calificada como “un hecho sin precedente” y “en el marco de los acuerdos de cooperación internacional”, fueron Rafael Caro Quintero, capo del Cartel de Guadalajara, así como dos líderes de Los Zetas, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales.

Pidió fondos federales para “la mayor deportación de la historia”

En materia diplomática, en línea con sus promesas electorales, Trump pidió al Poder Legislativo fondos federales para completar “la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos”.

“He enviado al Congreso una solicitud de financiación detallada que explica exactamente cómo eliminaremos estas amenazas, protegeremos nuestra patria y completaremos la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos, más grande incluso que la del actual poseedor del récord, Dwight D. Eisenhower (presidente de 1953 a 1961)”, aseguró.

Trump definió a Eisenhower como “un hombre moderado, pero alguien que creía firmemente en las fronteras”, y aseguró que los estadounidenses esperan que el Congreso autorice los fondos “sin demora” para que pueda promulgar una ley al respecto.

Según denunció, “los medios de comunicación” y “el Partido Demócrata” continúan diciendo que se necesitaba una nueva legislación para asegurar la frontera, pero afirmó: “Lo único que realmente necesitábamos era un nuevo presidente”.

En su primer mes de regreso a la Casa Blanca, Trump ha aprobado la deportación de unos 37.660 inmigrantes irregulares, menos que la media mensual de devoluciones bajo el Ejecutivo de su predecesor, Joe Biden, aunque se espera que el volumen de estos operativos crezca en los próximos en línea con su promesa de reforzar la seguridad fronteriza.

A su vez, y a la espera de cifras oficiales del Departamento de Seguridad Nacional, el despliegue de militares estadounidense en la frontera con México parece haber reducido de manera importante el número de detenciones de individuos en situación ilegal.

Asimismo, sacó pecho de su decisión de declarar la emergencia nacional en la frontera sur, así como al Ejército, “a las pocas horas de jurar el cargo”.

“Como resultado, los cruces ilegales de la frontera el mes pasado fueron, con mucha diferencia, los más bajos jamás registrados”, aseguró.

En el palco presidencial, donde estaba la primera dama, Melania Trump, se encontraba su ‘zar de la frontera’, Tom Homan, a quien agradeció su trabajo estas semanas.

“Estamos logrando la gran liberación de América”, concluyó.

Pena de muerte a todo el que asesine a un policía

Trump firmó la orden para “Restaurar la pena de muerte y proteger la seguridad pública” el 20 de enero, el día que asumió de nuevo el cargo de jefe de Gobierno y Estado.

“Ya firmé una orden ejecutiva que exige la pena de muerte obligatoria para cualquiera que asesine a un policía y esta noche le pido al Congreso que apruebe esa política”, aseguró al presidente tras enumerar casos de agentes del orden asesinados por personas que tenían decenas de arrestos.

“Para sacar a estos asesinos a sangre fría y reincidentes de nuestras calles, vamos a hacerlo rápido. Tenemos que detenerlos. Salen (a la calle) con 28 arrestos. Empujan a la gente hacia los trenes del metro. Golpean a la gente en la cabeza, en la nuca, con bates de béisbol. Tenemos que sacarlos de aquí”, aseguró.

Recorte de impuestos “para todos”

“La siguiente fase de nuestro plan para lograr la mayor economía de la historia es que este Congreso apruebe recortes fiscales para todos. Están ahí. Están esperando su voto”, avanzó Trump.

El mandatario se dirigió directamente a la bancada demócrata y les dijo: “Estoy seguro de que van a votar a favor de esos recortes de impuestos, porque de lo contrario, no creo que la gente los vote nunca para el cargo”.

“Pido que no se graven las propinas, ni las horas extraordinarias, ni las prestaciones de la Seguridad Social para nuestros mayores”, continuó.

Además, anunció que quiere que los pagos de intereses de los préstamos para automóviles sean deducibles de impuestos, pero solo “si el coche está fabricado en Estados Unidos”.

“Valió la pena”, dijo el demócrata que fue expulsado del Capitolio

El congresista Al Green, expulsado del Congreso tras el inicio del discurso de Trump, aseguró en sus redes sociales que “valió la pena” poder enviar el aviso de que los demócratas se opondrán a la intención del mandatario de recortar programas esenciales para los estadounidenses.

‘Aceptaré el castigo. Vale la pena que la gente sepa que algunos de nosotros vamos a oponernos al deseo de este presidente de recortar Medicare, Medicaid y la Seguridad Social’, indicó en su cuenta de X.

Los demócratas han denunciado que los programas esenciales del Medicaid para personas de escasos recursos, el Medicare y Seguro Social para personas retiradas están bajo amenaza bajo la nueva propuesta de presupuesto de la Administración Trump.

Green, de 78 años y que representa Texas, fue expulsado de la sesión especial cuando se puso de pie desde su asiento y movía su bastón interrumpiendo a Trump cuando comenzaba su mensaje. En respuesta del bando republicano se escuchó “USA, USA”.

El congresista fue acompañado a la salida por el sargento de armas del Congreso, después de que fuera llamado al orden por el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson.

Republicanos ovacionan a Elon Musk

En paralelo, la bancada del Partido Republicano ovacionó al magnate tecnológico Elon Musk, que está al frente del llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

Trump prometió que, en sus esfuerzos para combatir la inflación, terminará “con el flagrante despilfarro del dinero de los contribuyentes”.

“Para ello he creado el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), que está dirigido por Elon Musk, que está presente esta noche en la galería”, anunció el presidente, dando pie a que Musk se levantara de su asiento y recibiera gustoso la ovación de los republicanos.

Trump le dijo a Musk que lo está “haciendo muy bien” y pasó a enumerar programas federales, muchos de ellos proyectos de desarrollo en países extranjeros, que calificó de “desperdicio atroz” y que se han congelado.

“Los estadounidenses nos han dado un mandato para realizar un cambio audaz y profundo que abarque casi 100 años, la burocracia federal ha crecido hasta aplastar nuestras libertades, inflar nuestros déficits y frenar el potencial de Estados Unidos de todas las formas posibles”, aseguró Trump.

El presidente denunció también “niveles asombrosos de incompetencia y probablemente fraude” en el sistema de la seguridad social en el que aseguró que hay inscritos unos 7 millones de estadounidenses de edades comprendidas entre los 110 y los 129 años, una afirmación que ha desmentido la propia Administración.

El llamado DOGE es el organismo concebido por Trump y liderado por Musk que se está encargando de recortar el gasto público y la envergadura del Gobierno federal en línea con las promesas electorales del neoyorquino.

DOGE ha congelado las actividades de entidades como la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB) e impulsado el despido de miles de trabajadores federales empleados en organismos como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la cual, tal y como se propusieron Trump y Musk, han logrado virtualmente desmantelar.

Los recortes en la adjudicación de fondos y subsidios federales, de los que presumió hoy Trump ante los legisladores, también están afectando a una variedad de programas, desde la ayuda humanitaria de Estados Unidos al exterior o préstamos estudiantiles hasta programas de investigación científica y sanitaria o iniciativas de asistencia alimentaria.