Periodista peruano sobre el nuevo papa: “Prevost es absolutamente bergogliano”

Extenuado después de cubrir el cónclave, el periodista peruano Pedro Salinas explicó desde el Vaticano que la figura del nuevo papa, el exobispo de Chiclayo Robert Francis Prevost Martínez, ahora ungido como León XIV, seguramente continuará por el mismo camino del fallecido Jorge Mario Bergoglio, con quien se tenían mucha confianza.

Aseverando que “Prevost es absolutamente bergogliano, si cabe el término”, el profesional –que fue quien destapó el escándalo de los abusos sexuales y psicológicos cometidos al interior del Sodalicio, al cual él perteneció en su juventud– destaca que “cuando Francisco lo nombra prefecto para el Dicasterio de los Obispos, que es un dicasterio de los más importantes, él es uno de los pocos que adquiere una relación de confianza con el papa”.

Y agrega: “El papa Francisco confiaba en él, que como cardenal cumplía una función que, más allá de la cosa, digamos, de rango, es la de un asesor. Y él, por ejemplo, todos los sábados, religiosamente –y nunca mejor dicho en esta ocasión–, se reunía con el papa, hasta que se enfermó. Sí, fue uno de los hombres de mayor confianza de Francisco en el Vaticano”, indica.

Sin embargo, afirma que sus méritos no solamente corren por el lado de la curia romana, sino que tuvo un papel muy destacado en su función como obispo de Chiclayo (al norte de Perú), donde se desempeñó por casi 10 años. De hecho, al realizar su primera bendición como papa, se salió de todos los protocolos y dirigió un saludo –en un excelente español– a sus antiguos diocesanos peruanos, lo que contrastó con que no pronunciara una sola palabra en su idioma natal, el inglés.

Al respecto, Salinas precisa que Chiclayo “es una ciudad al norte del país, una ciudad pobre, de pocos recursos, donde Prevost ha hecho una muy buena labor, en el sentido pastoral, misionero, religioso”.

Un cura con coraje

Sin embargo, lo que más destaca el reportero respecto del nuevo líder de la Iglesia católica es que formó parte de los únicos cinco obispos (de más de 40) que estuvieron con las víctimas de los sodalicios y no con los victimarios.

“Yo conocí cuando fue parte de la Conferencia Episcopal peruana y el caso Sodalicio ya había sido denunciado. Y el presidente de la Conferencia Episcopal, que era Miguel Cabrejos, no hizo nada, como no hizo nada su predecesor, Salvador Piñeiro, como no hizo nada la Iglesia católica peruana en general, con la excepción de cinco obispos, que son el arzobispo de Lima y ahora cardenal, Carlos Castillo Mattasoglio, que ha sido uno de los cardenales electores. Otro fue Pedro Barreto, cardenal jesuita, que no votó porque tiene más de 80 años. El otro obispo que tenía el Sodalicio era Kay Schmalhausen, que ha acompañado a las víctimas; el exobispo de Caravelí, un alemán, Reinaldo Nann, y el quinto, pero no menos importante, Robert Prevost. Robert Prevost se compró el pleito del caso Sodalicio cuando nadie quería tomar esa papa caliente”, subraya.

Según el relato de Salinas, ya en 2023, “por la labor y la química que hizo inmediatamente con el papa Francisco, lo saca de Chiclayo, lo crea cardenal y lo nombra prefecto para el Dicasterio de los Obispos”.

Pese a que ya se encontraba en Roma, asevera que “desde ahí, desde esa posición, ya en una posición con más rango, con más poder, con más capacidad de decisión, siguió apoyando el caso Sodalicio con mayor fuerza”.

Frente a versiones de prensa que sindicaban a Prevost como un encubridor de los abusos sexuales, el periodista indica que “es completamente todo lo contrario y que estas fueron creadas y fabricadas por el Sodalicio, y sus aliados y sus medios. Me consta, porque he contrastado la información y he visto que es falsa, y el propulsor de esa denuncia calumniosa era un exagustino, Ricardo Coronado, vinculado al Sodalicio, cuyos medios rebotaban todas estas falsas denuncias sobre estos supuestos encubrimientos”.

Respecto de la relación con Perú y la “muñeca” política que tenga, recuerda que en 2015 Prevost se nacionalizó peruano, pero que, pese a la popularidad que tenía en la provincia, “tú preguntas en Lima quién es Prevost y no saben. Recién se están enterando ahora que Prevost fue obispo de Chiclayo. En Chiclayo lo aman, pero en el resto del Perú no lo conocen, aunque, bueno, como pasa en cualquier país, ¿no?”.

Sin perjuicio de ello, explica que “la mayoría de los colaboradores que tenía en el dicasterio son latinos, no son gringos”.

Para tratar de entender cómo será su pontificado, indica que, a diferencia de Bergoglio, “es más tímido, es más reservado, es de perfil bajo. Es más pastor que curial, y eso te dice un poco por qué le escogió Francisco a él”.

En el mismo sentido, detalla que “Prevost tiende a la prudencia, a diferencia de Francisco, que decía las cosas que pensaba de forma abierta, frontal. Yo creo que ahí podría haber un cambio de estilo, lo cual está bien, porque cada papa debería mantener sus propias características, ¿no? Esto es nuevo para él también. Yo no tengo una idea clara de cómo va a enfrentar esos problemas”.

Sin embargo, entrega una última clave al respecto, al recordar que Francisco se fijó en tres países en materia de abusos sexuales dentro de la Iglesia y uno de ellos fue Chile, al que califica como “el camino de Damasco para el papa Francisco. Fue su conversión. Se da cuando mete las patas en la visita a Chile, pero luego enmienda y empatiza con Juan Carlos Cruz y hay un giro de tuerca importantísimo y en el que Prevost lo sigue, porque además él, como te digo, se comprometió en el caso Sodalicio. Y la reunión, para ponerte otro ejemplo, que tuvimos en diciembre del año pasado, donde Elise Ann Allen, la periodista norteamericana de Crux, que ha cubierto el caso Sodalicio desde el año 2016 hasta la fecha, Paola Ugaz y yo nos reunimos con el papa (Francisco). Esa reunión la gestó Robert Prevost”.

Ante su relación con el nuevo papa, argumenta: “Lo conozco, no te voy a decir que somos amigos, pero sí hay una buena relación, respeto, y yo lo he visto comprometerse”.