El error de no firmar el pacto migratorio

Señor Director:

La negativa del gobierno de Chile para firmar el “Pacto Mundial por una Migración Segura, Ordenada y Regular” suscrito en el marco de Naciones Unidas por más de 180 países miembros, constituye una señal política antes que una respuesta jurídica a la realidad migratoria que vive el país y el mundo. No suscribir el pacto no tendrá consecuencias legales, como tampoco las tendría el firmarlo puesto que es un documento no vinculante según se declara en su cuerpo. En efecto, uno de los principios sobre los que se funda es el de la soberanía nacional en la determinación de la política migratoria. La señal política en cambio es clara, además de alinearse con una minoría de países cuyos gobiernos están ocupados por coaliciones o partidos de extrema derecha que están impulsando políticas neofacistas, marca un hito en la democracia chilena contemporánea en cuanto se rechazan un conjunto de principios mínimos de dignidad humana para discutir y definir políticas que permitan construir una sociedad más democrática, con medidas concretas contra la trata y el tráfico de personas, permitir que personas migrantes tengan pruebas de su identidad jurídica o proporcionar información exacta en todas las etapas de la migración.

Por otra parte, Chile pierde la oportunidad de alinearse con el trabajo colaborativo entre países, pues el pacto apunta a la cooperación y el fortalecimiento de las alianzas para una migración segura, ordenada y regular.

La política migratoria, tal como cualquier otra política pública debe ser de Estado y no una política que sirva a los intereses de los gobiernos de turnos para mejorar en las encuestas. Es responsabilidad del Estado fijar parámetros mínimos para la dignidad de las personas migrantes y procurar un debate democrático que incluya a las y los actores involucrados. Muy alejado del actuar que ha tenido el gobierno de Sebastián Piñera y de las declaraciones del subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla en esta materia.

Stephanie Peñaloza

Vocera - Movimiento Autonomista

Jorge Rauld

Vocero - Movimiento Autonomista

Daniela Miranda

Encargada Política - Frente Migrantes Movimiento Autonomista

Eduardo Thayer

Ex Presidente del Consejo Consultivo Nacional de Migraciones, Movimiento Autonomista