¿Para qué servirá un Ministerio de la Ciencia?

Señor Director:

He escuchado que se ha creado un Ministerio de Ciencia y me parece que muchos somos los que nos preguntamos para que servirá, se dedicarán a tratar de encontrar por medio de la computación molecular, moléculas de antibióticos para combatir los virus y bacterias resistentes, porque hasta el día de hoy se nos dice que no usemos antibióticos porque los virus y bacterias se vuelven resistentes, bueno pero si los miles de señores científicos, especialmente biólogos, bioquímicos, biotecnólogos, etcétera, supongo que están para eso, o sea, para crear nuevos medicamentos antibióticos para cada nuevo virus o bacteria, que se vuelva resistente. O éste Ministerio tal vez se dedicará a combatir el cáncer.

Harán nuevos descubrimientos de medicinas y bajarán quizá los enormes precios de estas medicinas.

Harán videos gratuitos de divulgación de la ciencia.

O será sólo un Ministerio burocrático para financiar estudios que no conducen a nada.

Saludos,

A. A. Zuleta N