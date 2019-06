TPP-11: ¿Mayor o menor soberanía económica?

Señor Director:

En los últimos días se ha estado discutiendo en la Cámara del Senado la aprobación del Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (TPP-11) después de haber sido aprobada el 17 de abril en la Cámara de Diputados. Este acuerdo consiste eliminar las trabas comerciales que hay entre los países de la Cuenca del Pacífico, igualar el derecho de propiedad intelectual entre los países, modificar los estándares de trabajo y implementar un arbitraje en las diferencias entre inversor y estado. El problema es que con este tipo de acuerdo se juega con la sustentabilidad económica, laboral y ambiental, esto ya que en las cláusulas hay referencias sobre al rechazo de leyes medioambientales que podrían afectar al comercio, como también uno puede pensar que el gobierno no estaría en las condiciones de hacer que la empresas privadas paguen un impuesto llamado “royalty” por la extracción de recursos naturales (en este caso mineros) ya que se podría tomar este tipo de impuesto como una traba comercial. Lo único que nos hace pensar esto a los chilenos y a los habitantes de los demás países involucrados es en que este tratado al fin y al cabo se tiene un interes económico por partes de un grupo de personas y que no quieren velar por el bienestar de todos los habitantes de los países involucrados.

Esto al final nos hace desconfiar del propio modelo económico que hay entre todos los países del Asia-Pacífico que es el neoliberalismo, ya que uno puede observar que con ese tratado hay más que nada un interés propio de los empresarios. Uno se puede basar en los intereses personales que tienen los políticos esto a causa de la profesión de muchos de ellos que son empresarios o simplemente quieren sacar provecho de un tratado comercial que quiere “mejorar” la economía de los países, pero en realidad no quieren ser vinculados con casos de corrupción que están a simple vista ya que no realizaron nada ilegal, pero sí algo que perjudica a otros no tan influyente en el acontecer nacional, que no pertenecen a la élite de un país.

A esto también se le puede agregar los beneficios que se tienen a la aplicación de las normas medioambientales que permiten a las empresas privadas a realizar cualquier negocio sin un control ambiental, como por ejemplo la tala de árboles o la instalación de industrias que tienen un gran impactos en el ecosistema, pero que no resultan perjudicadas con las leyes medioambientales ya que cualquier tipo de negocio está amparado con la protección a las trabas comerciales. Esto lo único que tiene como resultado la desconfianza que se genera a los políticos por parte de los habitantes de los países involucrados, ya que se crea una idea en la población de que esto es un provecho que pueden sacar los políticos por parte de las normas impuestas por este tratado, ya que con los antecedentes de la corrupción que hay en Chile o en Perú, este tratado comercial no sería nada más que un beneficio para obtener dinero por parte de los políticos. Esto porque no se estaría realizando ningún acto ilegal ante los ojos de la justicia, pero por parte de los habitantes esto no será nada más que un acto corrupto. (Eldia, 20/05/2019)

Otra razón por la que se debería desconfiar de este acuerdo es el impacto negativo que tiene a la sustentabilidad ya que con este tratado no se tendría una actitud negativa a los negocios que tendrían un alto impacto medioambiental ya que se está poniendo como enfoque el aumento de capital en los países a costa del medioambiente. Esto se puede afirmar porque las leyes ambientales quedan inutilizables ya que en el acuerdo hay cláusulas que amparan realización de actos comerciales ya que nos traería un “beneficio” a todos, pero como supuestamente nos traería un beneficio a “todos” la protección al ecosistema pasa a ser una traba al comercio nacional agregado al beneficio que obtienen las transnacional en la inversión realizada. (DiarioUchile, González. T, 29/05/2019)

Como estamos hablando de un acuerdo que debería traer sólo beneficios y que todos deberíamos estar involucrados se deberían tomar en cuenta todos los aspectos negativos que traen consigo estos tipos de tratados y pensar en lo que puede traer consigo esto, en este caso la corrupción y el impacto negativo al medioambiente. En todos los países se necesita una buena visión del mundo a la economía nacional ya que ese es el objetivo del neoliberalismo, pero si se juega con la sustentabilidad y el mayor beneficio está de manos de un grupo de personas el gobierno debería empezar a cuestionarse el real fin que trae consigo esto.

Sergio Gutiérrez L.