Señor Director:

A propósito de todo lo ocurrido respecto al caso de “Fernanda Maciel” e independiente de haber culminado con "algo de éxito" la labor investigativa al momento de hallar el cadáver de Fernanda, como investigadora privada, me cabe la pregunta ¿Son efectivas las labores investigativas instruidas por el Ministerio Publico y realizadas por las policías?. A luz de los antecedentes ya visualizados miles de veces en los medios de prensa del país, la respuesta es negativa.

No existen protocolos de actuación y si dichos protocolos existen, no son acatados a cabalidad de parte de los funcionarios policiales. No existe metodología de trabajo en el sitio del suceso, aplicando las técnicas de la Criminalística, lo que conlleva variados errores en cualquier investigación. No existe pulcritud en el trabajo policial y por consecuente se pierde tiempo valioso en la reconstrucción de los hechos, como dijo Locard “El tiempo que pasa es la verdad huye”. La bodega donde fue hallada la víctima, ya había sido trabajada en al menos 3 oportunidades, dicha bodega se encuentra emplazada a 400 metros de la casa de la víctima y aun así, tardan más de un año en encontrarla. Es prácticamente incomprensible. Una burla para la familia y un chiste para Chile, que, entre tanta capacitación, gastos de insumos, gastos en personal policial y otros, no avanzamos en esta materia.

Gabriela Mujica Sanz

Cientista Criminalístico

Perito Colegiada