El futuro del agua en Chile

Señor Director:

Tras la grave crisis hídrica en la que nos encontramos, la cual ha sido advertida por hidrólogos tanto nacionales como extranjeros, es crucial darnos cuenta que ya no podemos seguir soportando ver a nuestro país morir de sed, lentamente y sin esperanza alguna de volver a como estábamos hace años. Se trata de un país que privatizó el agua de su gente, dando prioridad a la gran empresa y dejando de lado a las personas, a nuestros ecosistemas y, sobre todo, a los chilenos que aún no nacen. Me parece muy bien que se incentive el crecimiento económico, siempre que este sea sustentable, y ese fue el error que tanto nos ha costado.

Todos los gobiernos sin excepción han sido culpables de lo que está pasando en Chile, y mientras no se nacionalice el agua, en conjunto con inversiones mayores en infraestructura (desalación, transporte de agua, recarga de acuíferos y embalses), nuestra sed seguirá en aumento. Se nos acaba el tiempo y seguimos actuando sin miras hacia el futuro de nuestro país. ¿Será este el Gobierno que solucione finalmente el problema del agua en Chile?

Pablo A. García Chevesich, Ph.D.

Hidrólogo