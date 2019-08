¿Cuál es el problema con el celular de mi hijo?

Señor Director:

Ministra haciendo encuesta, presidente hablando de celulares, diputados pidiendo información científica, papás pasando el celular en la consulta del dentista para que el hijo no moleste ni se mueva, profesores de colegio que no saben qué hacer, directores que les tienen susto a los padres, padres que quieren saber el minuto a minuto de la vida de sus hijos, pero cuando están frente a frente, prefieren ver sus likes en Instagram.

¿Cuál es real problema de esto?, ¿por qué tanta polémica con el uso de los Smartphone en los colegios?, de quién es la responsabilidad?

Los estudios científicos ya se han hecho en países desarrollados que realmente se preocupan del cerebro, madurez y seguridad de sus niños.

Los niños debieran ir al colegio a gozar de aprender, a jugar, a caerse, a mirarse a los ojos, a descubrir nuevos mundos, a leer, a debatir y a cuestionar. Cuando realiza estas actividades sus cerebros secretan cantidades normales de dopamina, neurotransmisor del placer y sus neuronas brillan y se conectan.

Ese mismo niño, al sacar su Smartphone del bolsillo en el recreo, secretará un chorro de dopamina estilo manguera de bombero y su cerebro inmaduro no lo podrá tolerar y tendrá pequeños cortocircuitos. Eso es una competencia desleal!!!

Obviamente los niños y adolescentes, con cerebros inmaduros van a preferir el mega chorro de placer, no hay por dónde perderse.

Somos nosotros los adultos, y el Estado, los que debemos velar para que nuestros niños se desarrollen sanos, felices e inteligentes.

Es por esto que toda la evidencia apunta a que los niños NO tengan Smartphone durante la infancia y adolescencia y que si los padres, desconociendo la evidencia se los entregan, el colegio deberá velar por prohibir su entrada.

No hay, hasta hoy, ningún estudio científico serio, no financiado por la industria tecnológica, que demuestre que un estudiante va a aprender mejor con un teléfono en el bolsillo.

Pretender esto e instaurar el mito del nativo digital en el mundo de la educación, nos llevará como país a seguir cayendo en los rankings de la OECD. Si es que queda espacio para seguir cayendo.

Carolina Pérez Stephens

Máster en educación, Harvard University