El ministro Espina

Señor Director:

El ministro Alberto Espina y el trabajo que está haciendo en Defensa me recuerdan algunos refranes populares que bien retratan lo que ocurre con esa cartera. El primero es “palos porque bogas y palos porque no bogas”, y, por otro lado, “si los perros ladran es señal que vamos avanzando”.

No tengo recuerdos de otro ministro de Defensa que haya hecho tanto en tan poco tiempo y que haya logrado romper la inercia que se traía en ese ministerio, y es por ello que lo critican de diestra y siniestra, o lo critican oficiales retirados que se oponen o no aprueban de sus iniciativas, o periodistas que lo acusan de no proteger la libertad de expresión por sobre la seguridad nacional, pero lo concreto es que tomó el toro por las dos astas, ya que avanza con la modernización de la defensa, resuelve los problemas que se han encontrado, los cuales han sido todos del pasado y previos a su administración, y coloca a la Defensa al servicio de los chilenos, en donde el mejor ejemplo es el apoyo de las institutos armados en la frontera norte al trabajo de las policías en el combate al narcotráfico.

No quiero dejar pasar el último incidente, en donde a propósito del caso conocido como “Operación Topógrafo” se le ha acusado de no proteger a los periodistas. El ministro ha actuado como se espera lo haga un ministro de estado a cargo de la Defensa Nacional. Lo ha hecho de frente, explicando lo que puede hacer y no hacer, y en ningún caso lo he escuchado decir que no va a proteger el imperio de la ley o el estado de derecho. Ese mismo imperio de la ley limita su actuar en lo que a inteligencia se refiere, pero conociéndolo, no quita de que vaya a exigir a los responsables de supervisar el trabajo que realizan las organizaciones de inteligencia que efectivamente lo hagan y lo que lo hagan bien, y que, si se detectan acciones ilegales, va a ser el primero en perseguirlas. La Defensa Nacional necesita y exige transparencia y probidad, y es por ello que, si hay algo que su administración ha hecho, es fortalecer el control y supervisión del trabajo que realizan los institutos armados, y dar la plena cooperación a los tribunales de justicia para que investiguen los delitos que se detectaron en el Ejercito y que fueron realizados antes del 2018 por parte de oficiales y clases.

En su administración no hay impunidad o protección de “Generales Corruptos” o de asociaciones ilícitas que operan fuera del marco de la ley.

Richard Kouyoumdjian