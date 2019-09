La ciencia básica como precursora de las aplicaciones científicas

Señor Director:

Las palabras de la Dra. Dora Altbir, Premio Nacional de Ciencias Exactas 2019, en donde menciona “es imposible pensar en innovar sin hacer ciencia básica” llaman a hacer una reflexión que cobra particular importancia en momentos donde la ciencia chilena esta en remodelación. En distintos medios se escucha que hay que desarrollar ciencia aplicada o que tenga una “utilidad” para nuestra sociedad. Sin embargo, menos se ha escuchado acerca de como esto se logra. Es aquí en donde las palabras de la Dra. Altbir cobran particular importancia, ya que expone de manera clara que las innovaciones que tanto buscamos no son posibles sin la ciencia básica, es decir, aquella ciencia que se concibe con el “simple” objetivo de conocer. Esto queda también claro después de escuchar al Dr. James Allison, Premio Nobel de Medicina 2018, cuando menciona que su investigación buscaba “simplemente” conocer como funcionaba el sistema inmune. Sin embargo, con el correr del tiempo el Dr. Allison se dio cuenta que los resultados de su investigación básica podían ser aplicados al tratamiento contra el cáncer. Como corolario, para desarrollar las tan deseadas aplicaciones de la ciencia no debemos descuidar la ciencia básica.

Juan C. Opazo, PhD

Universidad Austral de Chile

Núcleo Milenio MiNICAD