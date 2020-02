Ante la contaminación, enfermedades y cambio climático

Señor Director:

Quisiera proponer una idea. Desconozco su viabilidad técnica o si alguien ya la ha evaluado. Al menos en el proceso de investigación previo no encontré algo similar; si algunas cosas que aproximan a pensar que puede ser una buena idea. Por cierto recibí, de parte de una colega, un "seguro que alguien lo pensó", a lo que respondí preguntándole que le hubiese pasado a Edison si alguien le hubiese dicho lo mismo. No quiero presumir de Edison, por cierto, por lo que lo consulté con un segundo y tercer colega, incluso más cercanos a las disciplinas de evaluación de mi idea . Sus respuestas me incitaron a compartir públicamente:

¿Será posible aprovechar el cajón de ventilación y flujo de aire que se genera naturalmente en el lecho del Río como un dispersor de contaminación y partículas contaminantes? ¿Es posible instalar aspas - cual ventilador de casa - en el punto de adecuado del lecho, direccionadas de tal forma que se genere una remoción del aire de Santiago?

Quisiera invitar a los amigos ingenieros, urbanistas, ambientalistas, constructores, climatólogos y aerónomos a participar de la conversación y debatir de manera abierta la viabilidad, beneficios y consecuencias de mi humilde idea.

Solo pretendo contribuir, por medio del debate de una acción en la arteria natural de la ciudad, a generar diálogo en base a conocimiento, por que lo que están debatiendo los políticos francamente aún no concierne a lo que nos preocupa a todos y es más que nada una discusión autorreferente y soliloquia.

Pablo Subercaseaux S.