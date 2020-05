Fiscalización en Educación Superior

Señor Director:

A propósito de la emergencia sanitaria que afecta a Chile y el mundo, la Superintendencia de Educación Superior ofició a institutos profesionales, centros de formación técnica y universidades sobre la implementación de un Plan Especial de Fiscalización debido a los cambios que ha experimentado el funcionamiento del sistema terciario de educación, que, obligado por la contingencia, ha mutado desde lo presencial a lo virtual.

Desde el Consejo de Rectores de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica Acreditados, Vertebral, vemos esta medida como un buen ejercicio de transparencia pública y auditoría social. Se trata de una buena oportunidad de mostrar, no sólo ante la joven institucionalidad, sino que especialmente frente la sociedad en su conjunto, los esfuerzos significativos y los recursos que hemos comprometido para iniciar el año académico y no abandonar la obligación que significa entregar enseñanza de calidad a los estudiantes.

En el caso particular de las instituciones técnico-profesionales agrupadas en Vertebral, se han efectuado importantes iniciativas para llevar adelante el comienzo y desarrollo del año académico, lo que ha implicado la adquisición de softwares y licencias especializados para E-learning, horas de capacitación para alumnos y docentes, la adquisición de equipos computacionales o tablet para aquellos estudiantes más vulnerables que no cuentan con tecnología para la adopción de clases online y la adquisición de miles de bolsas de planes de datos móviles para estudiantes que no tenían conectividad a internet.

Ninguna casa de estudios superiores debiera tener particular temor a ser fiscalizada por la Superintendencia de Educación Superior, toda vez que se han multiplicado numerosos esfuerzos para garantizar el funcionamiento del sistema, pese las actuales complejidades derivadas de la pandemia.

Sergio Morales Díaz

Rector CFT San Agustín

Comisión de Aseguramiento de la Calidad Vertebral