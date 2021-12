¿Qué votamos el domingo 19 de diciembre?

Qué duda cabe. La elección del día domingo 19 de diciembre próximo tiene una trascendencia incalculable, pues elegiremos a nuestro próximo Presidente de la República.

El mar está agitado, y han vuelto a surgir planteamientos que muchos estimábamos superados y proscritos. Pero regresaron. Como un flashback nos han hecho recordar las álgidas discusiones entre partidarios del Sí y del No para el plebiscito de 1988.

Todas las pasiones están centradas en la elección presidencial, pues los próximos cuatro años estarán a cargo de personas que tienen miradas sobre el país radicalmente diferentes.

Sin embargo, creo que la trascendencia de esta elección es otra. Se trata de la primera vez en nuestra historia republicana que elegimos a un Presidente que estará a cargo de gobernar durante un proceso constituyente democrático. No tenemos precedente. Nos enfrentamos a una elección en donde debemos determinar quién de los dos candidatos ofrece mayores garantías de que tendremos un plebiscito de salida favorable para quienes optamos hace poco más de un año por votar Apruebo.

Somos muchos los que hemos tenido el privilegio de votar por presidentes y presidentas para que gobiernen Chile. Pero la responsabilidad que tenemos en esta elección es radicalmente diferente a las anteriores. Nunca en la historia de nuestro país tuvimos en nuestros hombros la responsabilidad de votar por un Presidente que nos permita lograr el tan anhelado sueño de un país guiado por una Constitución forjada democráticamente. En el futuro seguiremos votando por presidentes de Chile, pero es altamente improbable que me corresponda sufragar en otras elecciones presidenciales que estén, como hoy, en medio de un proceso constituyente.

La pregunta que debemos formularnos no es simplemente por quién votar, sino quién es la persona idónea para guiar a Chile hacia una nueva Constitución. Entonces, si usted –al igual que yo– optó el 25 de octubre del año pasado por aprobar una nueva Carta Fundamental para Chile, al momento de elegir el próximo domingo 19 de diciembre a su candidato, deberá pensar, y meditar, sobre cuál será la posición de cada uno de ellos frente a la Convención Constitucional y al plebiscito de salida. ¿Tendremos un Gobierno que nos asegure que existirán las condiciones para que podamos tener una nueva Constitución? ¿O tendremos desplegado un aparato estatal que hará todo lo posible para que no prospere? De eso, a mi juicio, depende esta elección.

Porque quiero una nueva Carta Magna, en memoria de Sergio y de todos quienes lucharon por terminar con la dictadura y recuperar la democracia. Porque somos nosotros los que votaremos, y no los niños como Santiago, Alonso, Iñaki e Ismael, a quienes les debemos esperanza. Ellos hoy no podrán votar, pero sí lo harán en un futuro donde espero que tengan la Constitución que entre todos debemos democráticamente forjar en el proceso que iniciamos. Este es el momento. Es ahora. Esta elección es para ellos. ¿Sigue entonces teniendo dudas de por quién votar? Yo, claramente no.