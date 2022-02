Poder joven

Cada cierto tiempo se genera el cuestionamiento en el medio futbolístico respecto a la promoción de valores jóvenes. Una discusión que lleva décadas y que casi siempre termina en el mismo análisis. En Chile, si hay jugadores jóvenes con potencial, el tema es que la mayoría de los directores técnicos de turno, muchas veces no juegan con ellos, porque cada fin de semana el puesto del adiestrador está en cuestionamiento.

Hay algunas instituciones que se han jugado por una política deportiva clara y sólida respecto a este ítem. Universidad Católica es el mejor ejemplo de ello, líder en esta instancia, tomando en cuenta que desde la obtención del tetracampeonato e independiente del director técnico de turno, los futbolistas emergentes de la cantera cruzada, van sumando minutos y partidos nacionales e internacionales en el primer equipo. Hoy, los de San Carlos tienen en vitrina para mercados internacionales nombres como Ignacio Saavedra, Diego Valencia y Clemente Montes.

Colo Colo ha entendido que el camino va por ahí y con Gustavo Quinteros como líder, ha iniciado un desarrollo y convicción de la fuerza que existe en las divisiones menores. Y no solo por los lineamientos de la institución, sino también por la convicción que tiene el estratega argentino de darle confianza a los jugadores formados en Macul.

En la U, este proceso se vio interrumpido muchas veces, especialmente por todas las erróneas decisiones dirigenciales de la última década. Hoy salvo dos o tres nombres, los azules deben reformular toda su estructura del fútbol joven, para esperar algunos años y obtener dividendos.

Pero los nombres que van asomando en nuestra competencia, ya sea por la imposición del reglamento o la convicción de los directores técnicos, hacen pensar que si hay materia prima. Por ahora no asoma ninguno de la calidad de Sánchez o Vidal, pero sí promesas que de tener el apoyo permanente y esa consolidación necesaria que debe existir, a lo menos jugando un año calendario completo, para que le proceso de maduración no se vea tan alterado, ya que el mercado hoy, no permite ni resiste esperas, por lo menos en los jugadores nuestros, que en su gran porcentaje salen al extranjero sin estar “hechos” por completo.

Los jugadores siempre están. El tema principal pasa por esa delgada línea que muchos técnicos viven cada fin de semana, respecto al resultado. No hay paciencia de los dirigentes para esperar, todo es inmediato y en ese ambiente de competencia casi canibalesca, muchos directores técnicos optan por jugar cada partido con los experimentados o mayores. Claro, se juegan la cabeza en cada instancia y frente a ello, el jugador de casa debe esperar su momento. Sin embargo y aunque suene majadero, hay jugadores. Es cosa de darles los espacios para la consolidación. Es cosa de tener la justa paciencia para verlos desarrollarse. Eso deben entenderlo los dirigentes, que antes de preferir un extranjero de segundo o tercer orden, es siempre mejor optar por quien ha sido formado y además tiene las ganas de triunfar con la camiseta de sus amores.

Chile tiene material, la ANFP debe y el fútbol se merece una estructura sólida y consolidada en las selecciones menores. Generar una identidad de juego y formación y que esta no cambie o sea borrada con cada elección de directorio. Porque si hay jugadores. Si hay talento. El tema es saber cómo conducirlo y entregarle todas las herramientas para su crecimiento.