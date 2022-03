Conflicto Ucrania-Rusia: un nuevo orden mundial

No me malinterpreten, la hegemonía de una potencia por sobre la otra siempre va a existir, es una constante dentro del desarrollo histórico mundial, pero lo que tiene que mutar es cómo concebimos los mecanismos de relación y control de los países en un mundo en donde los liderazgos deben buscar prevenir los conflictos, más que causarlos. Instituciones como la OTAN se observan como instancias de cooperación internacional, pero en el fondo poseen un funcionamiento que está muy lejos de cooperar sino más bien de dividir y crear animadversiones frente a quienes decidan no participar. Recordemos lo ocurrido con el Tratado de Versalles y lo poco que se demoró el pueblo alemán en generar un malestar frente a las medidas impuestas, no cometamos el mismo error con Rusia, seamos capaces de observar su postura y reordenemos el mapa mundial de tal manera de no crear instituciones impositivas que dividan, sino más bien que reúnan.

Podemos ver el conflicto Ucrania-Rusia, como una invasión, intervención, o una guerra, podemos quedarnos en la superficie de lo que este significa, y sería mucho más sencillo. Pero creo que de todas las experiencias es preciso mirar bajo la superficie, por qué es allí donde radica el cambio. La no intervención militar de los países miembros de la OTAN es un indicio de que algo tiene que cambiar.

Es tiempo de fortalecer la campana de cristal con mecanismos que procuren comprensión y eficacia de los intereses individuales y globales de las naciones, la seguridad de cada nación debe estar garantizada por una comunidad internacional cuyos acuerdos así lo aseguren. No debemos permitir que el antiguo paradigma de soberanía y protección de fronteras continue siendo el imperante a la hora de resolver nuestros conflictos, y para esto debemos ser capaces de cambiar el fondo y la forma de cómo nos relacionamos internacionalmente.