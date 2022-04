A propósito de Fontaine, la campaña del terror y el engaño

En entrevista a Las Ultimas Noticias, el convencional de derecha, Bernardo Fontaine, señaló que “los trabajadores ya no serán más dueños de sus ahorros previsionales”, frase que el diario utilizó de titular principal. Esto es lo que, en comunicación política, se denomina como campaña engañosa para generar confusión, y en el lenguaje de redes sociales, una fake news. Es decir, una mentira, un hecho falso que se intenta instalar como realidad para atemorizar a un grupo específico de personas. Esto es grave, porque forma parte de una estrategia evidente y obvia, articulada para desacreditar a la Convención Constitucional (CC) y también a un Gobierno que ni siquiera ha cumplido un mes.

Pero los hechos son claros. Lo que hizo Fontaine es una acción maliciosa. Tanto es así que diversos convencionales salieron a desmentir –algunos con duros epítetos– a su colega. Analicemos la frase que empleó. Da a entender que existiera un artículo o norma aprobada –habla en presente– que determinó la expropiación de los ahorros actuales que tenemos todos(as) los(as) trabajadores(as) acumulados en el actual sistema de AFP. Esto no es cierto, es una mentira deliberada. No existe ninguna iniciativa en la Convención, repito, ninguna, que plantee esto. Segundo, el Presidente Gabriel Boric garantizó en su programa que esto no ocurrirá, lo que incluso fue ratificado por la ministra del Trabajo a la Asociación de AFP la semana pasada.

A lo mejor, Fontaine no entendió bien la discusión que se dio en la Comisión de Derechos Fundamentales. Tratemos de explicarlo para despejar bien el intento de engaño. Lo que ocurrió es que se rechazó la propuesta de Iniciativa Popular de Norma –que recolectó más de 15 mil firmas– “Con mi plata No” y se aprobó la Iniciativa –también Popular de Norma- “No +AFP”, la que propone un sistema administrado por el Estado –se eliminan las AFP–, en que primen los conceptos de protección y solidaridad. Es decir, lo que se conoce como reparto. Sin embargo, esta propuesta NO plantea la expropiación de los ahorros de los trabajadores, sino el aumento de un aporte estatal para ayudar a las personas con menos recursos. De paso, es importante recordar que en todas las propuestas de reforma previsional que se discuten en el Parlamento –hace años sin resultados–, se contemplan mecanismos similares, con una diferencia: si el administrador es el Estado, las AFP o si el Estado puede ser parte del sistema de AFP a través de una empresa estatal.

En resumen, NO existe una iniciativa en la CC, ni una propuesta del Gobierno de Gabriel Boric, que plantee expropiación de los fondos de los(as) trabajadores(as) chilenos(as). Usted y yo podemos estar tranquilos porque la afirmación del convencional de derecha es completamente falsa. Lo único que podría existir es un cambio en la forma de administrar los fondos ahorrados. Fontaine, consciente de que su intento de engaño había sido desmentido de inmediato, trató de salir al paso con una explicación algo cándida e infantil, señalando que lo había hecho para advertir que esto no vaya a ocurrir. ¿A quién le quería advertir?

Pero lo de Fontaine no es un hecho aislado. Existe una campaña brutal de algunos sectores para desacreditar a la Convención. Basta ver los titulares de algunos medios escritos, reportajes de televisión y los hashtags que surgen diariamente con mensajes repetidos cientos de veces de manera uniforme y sospechosa, es decir, bots. Ya comentamos la semana pasada la creativa fórmula diseñada por dirigentes de la UDI y RN para incluir una tercera opción en el plebiscito de salida –algo que no es posible de acuerdo a la propia reforma constitucional que permite esta votación–, a lo que se suman los artículos y notas de prensa de un matutino y un vespertino la semana pasada que dan como un hecho el triunfo del Rechazo. El objetivo es influir en la percepción ciudadana creando una realidad, similar a lo que intentó Fontaine.

Pero la estrategia para “quitarle fuerza moral” a la Convención, como lo confesó Schalper (RN), también parece que la han hecho extensiva al Gobierno del Presidente Boric. Algunos medios optaron por saltarse la “luna de miel” o deferencia con la administración que entra, golpeando duramente y exigiendo soluciones a problemas heredados, que Piñera no pudo resolver en cuatro años. Sin completar el primer mes y en pleno proceso de instalación, hemos visto titulares y entrevistas que buscan proyectar a un Gobierno en dificultades. “Boric toma de su propia medicina”, “Gremios y autoridades exigen seguridad”, “Un lunes cargado por la violencia del viernes”, “No veo a este Gobierno preparado para enfrentar una gran crisis”, “La semana en que el gobierno perdió el control de su coalición”. En las RRSS la estrategia ha sido más agresiva, incluso llegando a insinuar que Gabriel Boric no terminará su período –¡a tres semanas de asumir!–. Revisemos algunos hashtags que han circulado estas semanas y sus bots respectivos: #MerluzoVergueenzaNacional, #BoricNoSeLaPuede, #BoricRenuncia, #ChilenosSinPresidente.

Lo mínimo que uno les puede exigir a los convencionales –a todos y todas– es que sean capaces, no solo de hablar con la verdad sino también de orientar e informar a la gente, a los ciudadanos, que tendrán que tomar una decisión en unos meses más, cuando conozcamos el texto propuesto por la Convención. Por ahora, quienes están por el Rechazo, lo hacen solo por las referencias parciales que se conocen o porque –como afirmó Schalper– buscan quitarle piso moral al proceso.

Me parece también que quienes pretenden deslegitimar de entrada a un Gobierno, al crear una atmósfera que condicione la percepción de los ciudadanos, desconocen la voluntad popular –Boric es el Presidente más votado de la historia– y pueden, incluso, poner en riesgo nuestra democracia. Pero los que piensan que una estrategia mediática o de bots basta para poner en jaque a un Gobierno, es que no han entendido nada de lo que ha ocurrido en Chile desde el 18-O en adelante. Un buen ejemplo de esto es la encuesta de Feedback, que mostró que los chilenos están más esperanzados, optimistas y perciben menos incertidumbre que hace cuatro meses, cuando estaba en La Moneda Sebastián Piñera. Algo que no calza con lo que piensa una parte de la elite y con los titulares de algunos de medios de comunicación.