Día mundial de la lucha contra el maltrato infantil

Señor Director:

El maltrato infantil, entendido como cualquier forma de abuso en contra de un niño, niña o adolescente por parte de adultos sean o no sus referentes significativos, impacta gravemente en su desarrollo integral, afectando su mirada del mundo, sus relaciones, la confianza en sí mismos y la posibilidad de aprender a vincularse con otros de maneras no violentas.

Pese a que en 1990 Chile ratificó la Convención Internacional de los Derechos del Niño logrando avances en materia de protección, aún queda mucho por hacer, tanto en materia de prevención, como en la generación de conocimientos que permitan actualizar la realidad de esta grave problemática en nuestro país.

Hoy, la validación del castigo físico, por ejemplo, persiste en el lenguaje cotidiano como una forma válida de crianza, invisibilizando sus consecuencias. Muchas veces, escuchamos adultos expresando: “a mí me pegaron y no me pasó nada. Gracias a eso soy lo que soy”, o “a veces es necesaria una mano dura”. Aprender a relacionarnos desde el castigo físico, el insulto o la denostación, afecta nuestra socialización, la daña y la corrompe, tanto en el espacio familiar como en otros contextos sociales de convivencia.

Es relevante que los adultos comprendamos que todos somos responsables de erradicar el maltrato infantil. Urge reproducir buenos tratos, relaciones de respecto y no violentos hacia todos los niños y niñas, reconociéndolos como sujetos de derecho, con opinión propia, otorgando contextos protectores en los espacios familiares, escolares y comunitarios, como una tarea de nuestra sociedad en su conjunto.

Viviana Alfaro,

analista técnica de proyectos de Corporación Opción