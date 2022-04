Al cateo e-la laucha

Señor Director:

Estando generalmente atento al "cateo", quisiera recordar aquí que los refranes surgieron para comunicar de una forma constreñida algo más complejo. Y se me viene a la memoria tal "definición", después de haber leído una gruesa y docta impresión dominical en la que sus cartas al director, similar a estas, también algunos reportajes, usan y abusan de algunos refranes populares, a veces hasta literalmente, y no escuchando la buena recomendación del Quijote que, de acuerdo con el hidalgo manchego, cuando este se quejaba a su escudero porque "si los refranes no vienen a propósito, son un disparate"

Y además "del dicho al hecho, hay mucho trecho" Y por innumerables cartas al ataque que se publiquen... "Quien mucho abarca, poco aprieta". Afortunadamente "con una mentira puede irse muy lejos, pero sin esperanzas de volver". Y si llegasen a volver, "como Pedro por su casa", merecidamente escucharían un potente "adiós Pampa mía".

Para los buenos muchachos que han debutado en un "territorio" en las peores condiciones posibles y se esmeran en buscar soluciones verdaderas y durables, les recuerdo que: "caer está permitido, y levantarse es obligación", "si te caes siete veces, levántate ocho".

¿Cachai? Bacán. Y nada de "mano de guagua para peinar la muñeca" . "Más vale tarde que nunca".

Y a todos, todas y todes, "al mal tiempo, buena cara" porque "Dios aprieta pero no ahoga"... Mejor no "meterse en un tete", porque esto que yo les digo "viene, cuando lo digo, como anillo al dedo."

Aníbal Wilson P.