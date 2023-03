Reforma tributaria: ¿quién pierde?

El rechazo de la idea de legislar una reforma tributaria es un hecho lamentable para nuestro país. Hemos perdido como sociedad la oportunidad de discutir y perfeccionar nuestro sistema tributario, que padece de importantes injusticias. Por un lado, no necesariamente quienes más ganan son los que más contribuyen, pues nuestras normas tributarias contienen defectos y complejidades que causan inequidades y atentan contra ideales como los de simplicidad y certeza jurídica, afectando en mayor o menor grado la actividad económica y la inversión.

El proyecto de ley rechazado contenía mejoras muy valiosas que nos aproximaban hacia un sistema tributario más igualitario y progresivo, como es el caso de la eliminación de algunas exenciones o beneficios que actualmente no se justifican y que comprometen el principio de igualdad tributaria. Sin embargo, también contenía medidas cuestionables que solo iban a causar más complejidades al sistema e, incluso, tensionar algunos derechos fundamentales de los contribuyentes. En este sentido, resulta lamentable que el proyecto de ley no hubiera abordado medidas concretas para corregir y mejorar los problemas y desaciertos a la hora de asignar y distribuir el gasto público. Recordemos las palabras de L. Murphy y T. Nagel de que la justicia tributaria de un país no es una cualidad que únicamente debe predicarse de los tributos y del aspecto recaudatorio, sino también de la justicia y eficiencia en la manera en que se asignan y distribuyen los recursos recaudados para quienes más lo necesitan.

Dada la dificultad de insistir con este proyecto de ley en el Senado, el llamado no es otro a que los poderes Ejecutivo y Legislativo reconozcan responsablemente y cuanto antes los defectos de nuestro sistema tributario, para legislar dentro del año que viene las modificaciones necesarias, con la mayor disposición para buscar puntos en común en beneficio de toda la sociedad chilena.

