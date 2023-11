Seguridad alimentaria: un desafío compartido

En un sector rural de la comuna de Colina vive Jocelyn, junto a su marido y sus cuatro hijos. En su localidad el agua no sale de la llave de forma permanente, debe cuidar cada gota. Jocelyn es beneficiaria del programa Apoyo a la Seguridad Alimentaria, ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS). Este programa llega a cerca de 3 mil familias a lo largo de todo Chile y busca entregar soluciones concretas para la seguridad alimentaria de las familias más vulnerables. Lo que Jocelyn necesitaba era poder alimentar a sus hijos saludablemente, a bajo costo. Así, el proyecto que eligió mediante el programa fue la instalación de una huerta y un horno solar, para cultivar y preparar, junto a su marido, sus propios alimentos.

De esto hablamos cuando hablamos de seguridad alimentaria. ¿Cómo aseguramos, como país, la disponibilidad de alimentos para todos los hogares? El Gobierno del Presidente Boric lanzó este año la Estrategia Nacional de Soberanía para la Seguridad Alimentaria. Liderada por el Ministerio de Agricultura, esta busca fortalecer la producción, comercialización y consumo de alimentos nutritivos y saludables. La Estrategia se hace cargo de un tema fundamental, pues, según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), para 2050 necesitaremos producir un 50% más de alimentos para cubrir las necesidades de la población, desafío que se ve amenazado por el contexto climático global.

En este, como en muchos desafíos estratégicos, el Estado es una parte esencial, pero se requiere una activa colaboración público-privada.

En materia de consumo, una prueba de lo exitosa que puede ser dicha colaboración son los Ecomercados Solidarios. A nivel mundial, entre el 25% y el 30% del total de alimentos producidos no llegan a ser consumidos por las personas. Estamos hablando de 1.300 millones de toneladas de alimentos en el mundo. En cada uno de los 10 Ecomercados ya en marcha, se entregan alimentos que no alcanzan a ser comercializados por feriantes o empresas, de manera gratuita a las familias más vulnerables. Así, recuperamos alimentos que no son aprovechados y contribuimos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Hasta la fecha se han entregado más de 47 mil kilogramos de alimentos a cerca de cinco mil personas, resultado posible gracias a la inversión pública del FOSIS, pero también al activo rol de empresas privadas de diversas escalas que proveen los alimentos que se distribuyen.

Este esfuerzo se suma al de muchos servicios públicos, liderado por el Ministerio de Agricultura, para avanzar en seguridad alimentaria y asegurar un mejor futuro para todos y todas.