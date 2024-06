Podrías meter tu memoria en un chip y el chip en otro ser, y eso es la inmortalidad, propone Carlos Briones, un científico español que colabora con la NASA, y algo así había imaginado yo vagamente desde niño, cuando nos torturaban los curas con eso del alma inmortal y el cuerpo perecible… migrar a otro cuerpo. Claro que habría que vencer el asquito que significa habitar un físico que no es el propio, o sea, aceptar unas uñas, unas rodillas, un metabolismo, un aliento y unos modos de estar con gripe que no son los propios.

O sea, yo ahora me copio en un chip y me implantan en un cuerpo nuevo… puede ser el cuerpo de un antílope o de una lechuga, eso sería aun más incómodo, a los antílopes se los comen los leones o los leopardos que llegan por detrás y les clavan los dientes en el cuello, y las lechugas o se marchitan o las convierten en ensalada. Si me trasplantan en un cuerpo de mujer, no sabría en realidad qué hacer, andaría muy perdido yo creo.