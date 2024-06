Las micros, ahora buses, han mejorado mucho en Santiago. Una encuesta dice que la gente las prefiere al metro incluso levantándose antes para ir a trabajar, por su comodidad.

Los buses red de esta niña Hutt que provocó el estallido con su subida de tarifas y sigue desempeñando cargos importantes, son unos buses chinos eléctricos y muy bien equipados, hasta con USB.

La locomoción en Santiago que es una ciudad de una superficie quizás cuatro veces la de, digamos, Barcelona, es casi tan buena como la de Barcelona, y en cuanto al metro es derechamente mejor, el metro de SCL se ha consolidado como the best one of Sudamérica tanto en seguridad como en puntualidad, modernidad y diseño, sin contar con los vendedores ambulantes que son culpa de Irací y probablemente de Jadue pero no hablemos de él, dejemos que las instituciones funcionen.

Desde el Transantiago, que generó tanto escándalo, que la locomoción santiaguina se ha ido adecentando a pasos oye agigantados. Con el google maps y gracias al GPS sabes en cada paradero en cuantos minutos exactos va a pasar el bus, por dónde va, todo eso. Hay aun buses un poco tarros, paraderos con la información vandalizada o paradas en barrios de comunas más pobres donde no hay techito para guarecerse y a lo mejor ni siquiera una señalización mínima, pero es que Santiago es una ciudad antihomogénea, no transversal, sino clasista y economicista, los paraderos más pirulos están en Vitacura o Las Condes donde la gente casi no toma micro, mejor el auto.

No sé si es tan bueno que la locomoción sea buena, quizás habría que esforzarse para que vuelva a ser mala y pasen muy pocos buses y haya menos paradas de metro. ¿Para qué ir tanto de un lado a otro cuando todo se puede conseguir en cualquier parte y si no te lo lleva a casa un motoboy de aspecto amenazante?

En cuanto al trabajo, la mayoría de las personas hace trabajo inútil o trabajo esclavo, dos tipos de trabajo que deberían desaparecer a estas alturas de la civilización occidental o global. Y en cuanto a los niños y jóvenes, mejor sería que no existieran los colegios, o quizá está bien que existan en modo media jornada aunque deberían estar en el barrio y ser voluntarios, entonces no se necesitarían micros, lo mismo con las universidades, sería muy humanizante que hubiese universidades de barrio aunque según Sebastián Edwards hay que deshumanizar las universidades, y Sebastián no sé si anda en micro o en metro, o en moto, o en auto descapotable, o en una de esas rueditas individuales que van tan rápido por la vereda…