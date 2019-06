Señor Director:

En una columna publicada en este medio, el senador Carlos Montes acusa una campaña “en contra” del Sistema de Admisión Escolar (SAE) por parte de la ministra Marcela Cubillos, y un retraso en el proceso de información a los apoderados.

En primer lugar, es curioso que en su columna el senador mencione que la creación del mecanismo centralizado de postulación respondió a necesidades de las familias, pues tal y como se refleja en la Historia de la Ley de Inclusión, éstas estuvieron lejos de tener un rol influyente en el debate. En la discusión en general, por ejemplo, se escuchó a decenas de expertos, académicos, y ONG; pero solo 2 de las 55 exposiciones fueron realizadas por asociaciones apoderados.

Sobre las mejoras que, legítimamente, nuestro Gobierno está tratando de implementar en el SAE, el senador Montes dice que “se argumenta que no se reconoce el mérito”, sin embargo, aquello no es un argumento, es más bien un hecho. La Ley de Inclusión limita fuertemente el desarrollo de los proyectos educativos de alta exigencia académica. A través del proyecto de ley Admisión Justa, intentamos reestablecer el rendimiento académico como criterio válido en la admisión de ciertos colegios a partir de 7mo básico. El senador argumenta que los resultados están condicionados por el nivel cultural de los padres, obviando que Admisión Justa tiene un fuerte componente inclusivo, pues establece un mínimo de 50% de las vacantes para estudiantes prioritarios y preferentes. Lo que busca Admisión Justa es desafiar afirmaciones como las del senador, y seguir permitiendo que jóvenes de clases medias y bajas, en contra de todo pronóstico basado en su origen socioeconómico, puedan desarrollar su máximo potencial y llegar a la educación superior gracias al círculo virtuoso que se genera en los liceos selectivos de alta exigencia.

Este año, el proceso de postulación se extenderá entre el 13 de agosto y el 10 de septiembre. Con cumplimiento pleno del calendario de trabajo, actualmente hemos capacitado al 100% de los encargados de admisión de cada establecimiento a nivel nacional, y hemos cumplido con el proceso de distribución de folletería informativa sobre las fechas e hitos relevantes, la cual ya se encuentra en todas las regiones, solo por poner algunos ejemplos. Esto significa que la difusión ya comenzó y tiene cobertura nacional. Adicionalmente, pronto se activará una campaña comunicacional masiva, realizada por una agencia especializada, que incluirá avisos en radio a nivel regional y nacional, spots para medios digitales y redes sociales, prensa, una estrategia digital integral, entre otros. Esta campaña iniciará en julio y alcanzará su máxima intensidad en las primeras semanas de agosto, no de forma antojadiza, sino porque es el momento donde se maximiza su impacto. Los esfuerzos de difusión comparados con años anteriores no solo se han mantenido, sino que además se han visto reforzados en términos de procesos y plazos.

Finalmente, y para tranquilidad del senador, las alertas de postulación continuarán implementándose, y además incluiremos nuevas mejoras a la plataforma del SAE, las cuales van en la línea de que padres y apoderados puedan contar con la mayor y más directa información posible sobre los colegios a la hora de postular, con énfasis en calidad y clima de convivencia.

Así, actualmente el Ministerio de Educación se encuentra implementando el Sistema de Admisión Escolar, ejecutando los planes de difusión dentro de los plazos planificados y cumpliendo de manera impecable y rigurosa todo lo que se establece en la ley y en el reglamento. Lo anterior no implica que como Gobierno no podamos ser críticos respecto a ciertos aspectos del sistema, pues tal y como estamos mandatados a cumplir la ley, también estamos mandatados a impulsar los cambios que creemos van en la dirección de mejorarlo y que, además, coinciden con las demandas de las familias.

Bárbara Manríquez

Asesora Mineduc