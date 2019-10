Señor Director:

“Si nos unimos todos, podemos doblegarlos”, es lo que dice el Ministro Chadwick respecto a la “bala loca” que da muerte a un menor de 9 meses. Lo expresa buscando aliados para acabar con la delincuencia.

Y estoy de acuerdo con la frase, pero desde otra perspectiva, “si nos unimos todos, podemos doblegarlos” y así terminar con este modelo de abuso, exclusión y muerte, porque al tratarnos como hermanos promovemos la inclusión, el compartir, la implementación de políticas justas y equitativas. Cuestionaríamos nuestras acciones al ver que unos viven acá, entre privilegios, y otros allá, en la miseria. Por décadas; por siglos. Nos cuestionaríamos el porqué algunos territorios están dominados por la droga, porqué abunda la pobreza, y porqué vuelan las “balas locas”.

Pero no, no nos tratamos como hermanos.

El sentido colaborativo no cabe en este actual modelo y en una competencia siempre habrá perdedores.

Claudio Jiménez Rojas

Profesor