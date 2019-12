Sobre lo dicho por el ministro Walker

Señor Director:

Mientras Chile continúa secándose, me preocupa mucho la declaración del Ministro de Agricultura, Antonio Walker, quien dijo hace unos días que “tener un Estado administrador del agua en Chile es impracticable”. Esto para mi, como hidrólogo y experto en manejo de recursos hídricos, es una burla hacia todos los chilenos, y no hace más que sugerir que no existe ninguna intención de solucionar la actual crisis hídrica que ha azotado a nuestro país por años; una crisis que continúa empeorando año a año. Esta “impracticabilidad” no existe, a menos que la totalidad de los países del planeta estén errados. De no desprivatizar el agua pronto, veremos consecuencias sin precedentes en todo sentido.

Pablo A. García Chevesich, Ph. D.

Hidrólogo