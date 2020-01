Voto voluntario: ¿Qué pasó en el camino?

Señor Director:

Sobre la votación parlamentario que rechazó el voto obligatorio es pertinente hacer algunas precisiones. Aplicar el voto voluntario no fue una decisión antojadiza, sino un trabajo de dos gobiernos (Bachelet presentó la Reforma Constitucional y Piñera la ley orgánica constitucional que lo regula). Sin embargo, hoy parece de lo más impopular y muchos están de acuerdo con volver a restringir la libertad de las personas, pensando que ello va a restaurar la confianza en el sistema político.

No podemos obligar a los ciudadanos a sufragar y si ellos no lo hacen es un reflejo de que algo estamos haciendo mal. Somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de generar las propuestas adecuadas y atractivas que logren motivar a la población a ejercer su derecho a sufragar. Somos nosotros quienes tenemos el desafío de que nuestros electores acudan a las urnas.

Por lo mismo, la baja participación en las elecciones es un problema de la política en general, no de la ciudadanía. No creo oportuno hablar de “deberes ciudadanos” en un momento en el que en Chile no hemos sido capaces de garantizar el orden público durante más de dos meses.

Este tipo de reformas deben tener cierta estabilidad en el tiempo. No podemos cambiar el sistema electoral a cada momento y menos en períodos tan agitados como los actuales. Por lo demás, parece increíble que en una materia en la que hubo alto consenso en el pasado, se quiera retroceder.

Osvaldo Urrutia, diputado UDI