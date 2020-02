Renegociación de la deuda

Señor Director:

Yo soy una deudora del CAE. Para mi la renegociación del CAE, es una respuesta justa y acorde para quienes por una deuda ven truncado su sueño de acceder a una casa propia o a un crédito universitario.

Según los datos informados por Comisión Ingresa en 2019, hasta el momento hay 937.590 deudores CAE y el 61% de ellos ya está en etapa de pagar el crédito. El 40% de los estudiantes en edad de pagar se encuentra moroso, lo que equivale a unos 192 mil deudores y la morosidad aumenta en los casos de deudores CAE que no terminaron sus estudios, la que llega al 70% de los casos. Esta situación que ha hecho que muchos jóvenes, aun siendo universitarios, no logren salir del circulo de la pobreza.

Nadie puede desconocer la importancia que ha tenido el CAE desde su creación, entregando la oportunidad para que miles de pudiesen acceder al sistema de educación superior. Sin embargo, el fervor por el acceso impidió ver las consecuencias del fuerte endeudamiento e incapacidad de pago asociada que estaba generando el crédito en quienes lo obtenían.

En esa línea, y en vista de que una condonación total no sería una medida adecuada dada la necesidad de atender una serie de demandas sociales, como pensiones y salud de parte del Estado. Me parece bastante apropiada la oportunidad de renegociar el crédito, porque si bien no salda la deuda, al menos no será un impedimento para que las familias chilenas, teniendo todas las herramientas, logre obtener una mejor calidad de vida.

Tamara Hube E.