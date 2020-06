¿De todos y de nadie?

Señor Director:

Durante las últimas semanas se ha estado trabajando en el sector de El Llano, de la comuna de San Miguel, en el cambio de veredas. Trabajos cuya inversión es del orden de $ 2.607.592.105. ¿Es esta una actividad esencial en tiempos de cuarentena o muy importante de cara a las elecciones municipales de fines de año?. Estos trabajos “contemplan la repavimentación de la totalidad de las veredas que forman parte del cuadrante” o sector ya individualizado. Cambiar veredas o tramos de la misma en mal estado es una buena noticia para los vecinos y barrios. Sin embargo, hemos sido testigos que no pocas veredas que estaban en buen y muy buen estado de conservación han sido destruidas y repavimentadas. ¿Cómo es posible concebir y ejecutar proyectos de esta naturaleza, cuando los recursos son escasos y las necesidades muchas?. Algo tiene que decir el Gobierno Regional que está financiando estas obras. ¿Cuál es el grado de prolijidad con la que esta entidad evalúa los proyectos que financiará?. ¿Será esto una excepción o es pan nuestro de cada día?. Un proyecto que contó con la aprobación unánime del Concejo Municipal. ¿Cuál es el grado de idoneidad e independencia de los concejales cuando se discuten estos temas tan relevantes para la comunidad?. Estas obras es una de otras que se han anunciado para más adelante y así cubrir la totalidad de la comuna. En las siguientes licitaciones, ¿el Gobierno Regional y Concejo Municipal actuarán con la misma “rigurosidad” que la presente?. Esto pasa con el tema “veredas”, pero hace algunas semanas conocimos las irregularidades, con olor a corrupción, ocurridas con las Licitaciones de recambio Luminarias Led y que afectaría a muchas comunas, donde existiría una suerte de red de la que participarían funcionarios públicos, concejales, un juez de policía local, la empresa Itelecom y ejecutivos de la misma. En estos casos se ha contado con la participación de la Subsecretaría de Energía y/o de los gobiernos Regionales respectivos. ¿Cómo estará la “salud” de las numerosas licitaciones, directas y públicas, que efectúan organismos del Estado, las FFAA y Municipalidades todas las semanas y meses del año?. ¿Cuánto dinero ahorraría el Estado y las Municipalidades si los organismos competentes hicieran bien la pega, si combatiéramos de verdad la negligencia y la corrupción?. ¿Qué acciones de fondo han emprendido las asociaciones gremiales del Estado y Municipalidades para que esta manera de hacer las cosas no se vuelva a repetir?. ¿En qué beneficia a los políticos y sus partidos hacer cambios al respecto para que todo siga igual?. Los mismos ciudadanos tenemos responsabilidad en esto, con nuestra apatía, silencio, queja pasiva o simplemente porque nos beneficiamos de las malas prácticas y el amiguismo. Los recursos financieros comprometidos en todos estos proyectos son millonarios. Mucha plata dejaría de “botar” el Estado y las Municipalidades si las cosas se hicieran a plena luz del día y contando con el concurso de la ciudadanía a la hora de fiscalizar. Recursos a los que hoy apelamos para hacer frente a la gravísima crisis sanitaria, social y económica que estamos viviendo y que nos acompañará por mucho tiempo. Hay que ponerse creativos para promover proyectos de distinta naturaleza para obtener y optimizar los recursos económicos que aportarían los ciudadanos y empresas, pero no podemos seguir descuidando o haciéndonos los lesos con la propia casa, la de todos y todas. Necesitamos cambios estructurales y también personales. Podemos cambiar las reglas del juego, poner más fiscalizadores y aumentar las penas, pero si no cambiamos nuestra mentalidad de aprovecharnos de lo que es de todos y todas, quedaríamos a mitad de camino.

Juan Carlos Navarrete Muñoz