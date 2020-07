Declaraciones de la exministra de Educación Marcela Cubillos en redes sociales por artículo “La salud del Presidente y la Democracia”

Señor Director:

El día 1 de julio, en la sección Editorial fue publicado este artículo que hace notar un posible deterioro en la salud del Presidente de la República y la preocupación que existe en el desempeño de su cargo, que sin duda es una plaza que conlleva una gran responsabilidad.

La gran señal de este deterioro en la salud de la máxima autoridad en Chile, fueron los espasmos que se vieron en un registro audiovisual en el funeral del Sr. Bernardino Piñera semanas atrás, y lo que vino a hacer el artículo antes mencionado fue hacer público un tema que se empezó a conversar entre las familias chilenas, grupo de amigos, grupos de trabajo e incluso entre figuras públicas y políticas de cualquier coalición o tendencia política.

Es por esto que las réplicas (especialmente del sector político) no se hicieron esperar, dentro de las cuales me llamó la atención fue la de la ex Ministra de Educación Marcela Cubillos en dónde apunta sus críticas a la forma por la cual fue publicado el artículo, en donde señala que éste no fue firmado por una persona en específico.

La verdad es que pueden existir opiniones muy divergentes hacia la Editorial de un diario, pero me parece de una irresponsabilidad por parte de la Sra. Marcela Cubillos (habiendo ocupado una plaza tan importante y loable como lo es la educación) hacer este comentario. Lo único que demuestra esta réplica es que no conoce del concepto de Editorial (que es un contenido que se ve en el subsector de lenguaje, en dónde no es necesario indicar la autoría de un artículo, pues se subentiende que resume una opinión colectiva) y lamentablemente pone en tela de juicio lo que mis colegas de dicho subsector enseñan en sala de clases a los estudiantes en Chile. Por tanto, no es menor lo que declaró Marcela Cubillos en Redes Sociales, por el hecho de que ella fue la autoridad máxima de la cartera de Educación y debiese demostrar un manejo en el tema de medios de comunicación.

Atte.

Cristian Antonio Sepúlveda Zúñiga

Licenciado en Educación Matemática con Mención en Astronomía Educacional, UMCE, Chile

Profesor de Matemáticas