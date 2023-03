Aclaración por nota “Maya Fernández ‘está pensando’ ser alcaldesa por Valparaíso”

Señor Director:

Tras la nota publicada por vuestro medio el pasado 15 de marzo, titulada “Maya Fernández ‘está pensando’ ser alcaldesa por Valparaíso”, me veo en la obligación de aclarar que no estoy evaluando ni trabajando en ningún tipo de candidatura.

He sido designada por el Presidente Gabriel Boric para liderar el Ministerio de Defensa Nacional e implementar los planes y políticas que permitan a nuestras Fuerzas Armadas y a las instituciones de la Defensa Nacional enfrentar los múltiples desafíos que se nos presentan.

Esa es la única labor a la que me encuentro abocada.

Maya Fernández Allende

Ministra de Defensa Nacional