Impacto disruptivo de la IA

Señor Director:

La última semana ha estado marcada por anuncios en el ámbito de la inteligencia artificial, particularmente el realizado por OpenAI el día lunes y por Google el día martes. Interesantemente, al momento en que se estaba realizando la presentación de lo que se conoció como ChatGPT4o, el CEO de la compañía publicó en la red X sólo tres letras: “HER”.

El críptico mensaje hacía alusión a la película del mismo nombre, dirigida por Spike Jonze y protagonizada por Joaquin Phoenix y Scarlett Johansson, en donde un hombre melancólico y solitario contrata los servicios de una inteligencia artificial como asistente. En ese contexto, la similitud entre el programa de IA y un ser humano era tal, que el hombre termina enamorándose de esta personalidad virtual.

Al observar la demostración de lo que ChatGPTo es capaz, no sólo queda de manifiesto el inmediato impacto que tendrá en el mercado laboral en el futuro (a la misma hora de la presentación, el valor de las acciones de Duolingo -la famosa app que enseña idiomas- colapsaba); sino que provoca una sensación inquietante, dado lo difuso que se torna la diferencia entre lo real y lo virtual.

Si bien hay cierta discusión en torno a si los avances siguen situados en una curva exponencial o no, parece urgente y necesario anticipar los efectos que esta tecnología tendrá en una serie de profesiones (traductores, programadores, profesores, servicio al cliente, tutores, analista de datos, etc.) y la forma en que cabe adaptarse a un cambio que será acelerado y disruptivo, en particular tomando en cuenta los resultados arrojados por la consulta pública realizada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación bajo el marco de su Política Nacional de Inteligencia Artificial. La velocidad de la transformación así lo exige.

Guido Larson Bosco

Docente Facultad de Gobierno

Universidad del Desarrollo