Crisis y oportunidad para el arbolado urbano

Señor director:

En estos últimos días hemos estado sufriendo una crisis energética debido a la presencia de fuertes vientos. Caída de postes, ramas y árboles afectaron el tendido eléctrico, generando esta crisis en la distribución de energía. Toda Crisis constituye una gran Oportunidad, en este caso la del soterramiento de cables eléctricos y de otros servicios. El soterramiento de cables hasta podría ser vista como una medida de Adaptación Urbana del sistema de distribución de electricidad ante los cambios en los fenómenos climáticos. El soterramiento de cables también sería una medida eficaz para mantener el Arbolado Urbano, que tanto beneficio nos genera a la población (belleza, protección, calidad del aire, reducción de ruido, salud mental, biodiversidad, etc.). Actualmente en Chile el 87,8% de la población del país habita en áreas urbanas y se proyecta que aumentará hasta el 93% para el año 2050. Por lo tanto, el Arbolado Urbano, “que no hace nunca daño a nadie”, será cada vez más importante y necesario. Nicanor Parra nos hace reflexionar en su poema Defensa al Árbol, “que no hay amigo como el Árbol”. “Debe ser siempre por el hombre bien distinguido y respetado”. Con esta crisis se abre una oportunidad para mantener y mejorar la calidad del Arbolado Urbano, a través del soterramiento de cables.