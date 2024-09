Disminuir la reincidencia fomentando la (re)inserción

Señor director:

“Vengo de un matriarcado delictual, pero decidí que termina conmigo”, relató Cecilia, una exparticipante de un taller de costura intrapenitenciario. Con el apoyo de tres organizaciones de nuestra red, Fundación Mujer Levántate, Sagrada y Minka, Cecilia se capacitó mientras cumplía condena y accedió a un trabajo cuando salió en libertad. “Ahora me siento orgullosa de lo que hago y estoy con mis hijos. No voy a volver atrás”, afirmó. Tal como ella, hay muchas personas que, pese a trayectorias difíciles, tienen grandes incentivos para dejar de delinquir. Pero no lo podrán lograr sin el apoyo de la sociedad.

En 2023, casi un tercio de la población penal —unas 16 mil personas— tenía bajo involucramiento delictual, según Gendarmería. Con educación y oportunidades para su empleabilidad es posible prevenir su reincidencia. Lo que podría ahorrar al Estado unos $11.500.000 al año por cada persona reinsertada, considerando solamente el costo de su permanencia en la cárcel. Y salvar aproximadamente 500 delitos anuales por cada una, de acuerdo con una estimación basada en la experiencia de nuestra red.

Sin embargo, el foco de las propuestas para mejorar la seguridad no está en la reinserción. Por ejemplo, la nueva “ley de reincidencia”, castiga más severamente a las personas reincidentes, sin tomar acciones para fomentar la reinserción. Así como esta norma, otros 31 proyectos del fast track legislativo en seguridad, la omiten. Si bien compartimos el objetivo de disminuir la reincidencia, proponemos cambiar la lógica del castigo como única vía de acción.

En pro de esa meta, ofrecemos nuestra colaboración para avanzar en políticas públicas efectivas de reinserción social. Esto requiere de medidas presupuestarias que se incorporen con premura, además de reformas al sistema penitenciario que permitan orientarlo verdaderamente a la reinserción. El país tiene una tremenda oportunidad de mejorar la seguridad pública y descongestionar las cárceles, ahorrando altísimos costos para la sociedad. ¡Prioricemos esta estrategia!

Organizaciones de la red Juntos por la Reinserción

Bernardita Frez

Directora de Juntos por la Reinserción, Corporación 3xi

María de Los Ángeles Herrera

Directora de Fundación Mujer Levántate

Claudia Poblete

Fundadora de Sagrada

Ignacia Núñez

Presidenta Fundación Causa Minka

Javiera Lecaros

Directora de Fundación Kalén

Alejandrina Tobar

LEASUR ONG

Julio Cifuentes

Director de Fundación Proyecto B

Fernanda Cueto Délano

Red Acción Carcelaria

Paulina Vergara

Directora de Centro Cultural Letras Públicas

Cristian Barahona

Fundador de Raíz Nativo

Catalina Alarcón

Directora de Volver a casa

Silvia Vidal

Presidenta de ONG Confapreco

Paolo Garbarini

Fundador de Las Condenadas

Alejandra Michelsen

Directora de Fundación Itaca

Verónica Quiceno

Directora de Fundación Arte Comunitario

Marcelo Sandoval

Director de Fundación Ludovico Rutten