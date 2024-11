Chile, el país donde muchos adultos se tapan los oídos

Señor Director:

Como le sucede a varios jóvenes, la opinión de los adultos ha sido la predominante cuando se habla sobre política en casa. He escuchado a algunos que solo votan por lo que le dicen sus padres, sin siquiera haberse informado. Aunque no es un mal característico solo de quienes recién empiezan a votar, porque también sé de adultos que les ocurre, lo cierto es que no me siento preparada para ejercer mi derecho aún. Quiero informarme, quiero aprender más y sé que todavía me queda tiempo. Para quienes ya pueden participar de las elecciones, háganlo con responsabilidad: ustedes pueden aportar con una visión más amplia, hoy necesaria para un Chile donde muchos adultos se tapan los oídos.

Sofía Bravo,

I medio G Instituto Nacional