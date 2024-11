Gratuidad y servicio militar

Señor director:

Respecto a lo dicho la mañana del jueves por el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, refiriéndose a la gratuidad universitaria como un mecanismo problemático puesto que reduce “dramáticamente” la postulación al servicio militar, creo prudente la siguiente reflexión. Siempre estudié en colegios públicos y actualmente soy estudiante de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. De más está decir que sin la gratuidad no podría estar estudiando porque la realidad económica familiar no lo permitiría. Efectivamente habría sido forzado a hacer el servicio militar si no existiera la gratuidad; pero no sería un conscripto orgulloso, sino más bien un joven frustrado. Lo que dice el diputado no solo denota una comprensión limitada respecto al presente de las fuerzas armadas, sino también un profundo sentir clasista.

Bruno Andrés Navarro Cabrera

Estudiante