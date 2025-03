Educación media olvidada

Señor Director:

Los resultados del SIMCE 2024 destacan como la mejor cifra en los últimos 22 años en cuarto básico. Esta noticia nos da esperanza y motiva a seguir trabajando, especialmente en los sectores socioeconómicos que reflejan las mayores alzas.

Sin embargo, en enseñanza media vemos otra historia. En promedio tenemos los mismos resultados que en 2010 y, si vemos la brecha entre niveles socioeconómicos, aumenta de cuarto básico a segundo medio, lo que da cuenta de que el sistema educacional no está ayudando a los estudiantes que más lo necesitan.

Lo peor es que no se ve un sentido de urgencia para apoyar a jóvenes de este grupo etareo. Está claro que la inversión en educación es más efectiva en edades menores, pero no por eso debemos olvidar a quienes siguen necesitando y quieren aprender. No podemos resignarnos a hablar de una generación perdida.

Tomás Recart

Director Ejecutivo Enseña Chile