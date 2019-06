Al presidente del Partido Socialista, la historia lo juzgará

Cuando el presidente de una institución es ciego a los escándalos, sin dimensionar el tremendo daño que causa, so pretexto de mantenerse en su cargo, esa institución corre el riesgo de desaparecer tal y como se le conoce. El Partido Socialista, un partido de trabajadores e intelectuales, con historia y principios, ha sucumbido a la arrogancia de un grupo de políticos deshonestos, ávidos de ganancias personales que solamente buscan "poder".

Elizalde, aquél otrora dirigente estudiantil y exministro de Estado, hoy senador y Presidente del Partido Socialista, ha mantenido la mirada en el techo antes de actuar con firmeza ante la horrible posibilidad que el narco se infiltre dentro de nuestras filas. Como lo ha reconocido en sus primeras (y tardías reacciones, como ya es costumbre) declaraciones, este no es un tema nuevo. Un tema del que no se ha hecho cargo, por cierto. Porque no bastaba con expulsar a un grupo de militantes, sino que la intervención debió ser mucho mayor, acabando con esa espuria y peligrosa relación de política y narcotráfico. Fue en 2017, cuando ya era presidente que se supieron públicamente los lazos del señor Aguilera con el narcotráfico. Han pasado 2 años y no sólo se ha mantenido esa fatídica relación, sino que se ha incrementado.

¿Qué más dijo Elizalde sobre las narcoredes? que los votos de San Ramón no cambian el resultado de las elecciones. Señor Elizalde, no estamos hablando sólo de las elecciones, estamos hablando de un vínculo que es imposible que suceda. No es posible que existan narcotraficantes dentro de nuestras filas, no es posible que existan operadores expulsados del PS durante las elecciones, no es posible que ante la gravedad del asunto su única respuesta sea solicitar al Tribunal Supremo su pronunciamiento y decir que las elecciones son válidas. ¿De qué sirven las elecciones de un partido que ve a sus militantes puros y sinceros renunciar? ¿Qué dirían Salvador Allende, Grove, Schnake, Lorca, Carmen Lazo de lo que hoy pasa en el PS?

Cuando la descomposición parece ser más profunda de lo que se creía, no bastan respuestas tibias, como lo ha hecho durante todo su mandato, no basta dejar que las "instituciones partidarias" hagan su trabajo, pues al parecer y como se evidenció en la elección a la que tanto alude, ningún trabajo serio realizan.

Álvaro, la historia te juzgará y a todos los dirigentes del PS que no hicieron nada por evitar este desastre. Aquí todos son culpables en mayor o menor medida, diputados, senadores, alcaldes y militantes, y como responsables, son todos los llamados a evitar una catástrofe mayor, no sólo en el partido, sino que en todo el sistema político chileno.

Que la incapacidad del partido de aglutinar políticamente a la izquierda para generar oposición realista a las contra reformas de este Gobierno no signifique también la incapacidad de actuar con firmeza ante la desvergonzada realidad que nos aqueja.

Somos muchos los militantes puros y sinceros los que con mucho dolor, evaluamos y revisamos nuestra promesa de jamás desertar. Tal vez sean otros los que se hagan cargo de enmendar el rumbo internamente, pero donde sea que estemos los militantes dolidos, no olivaremos tu horripilante gestión, ni la de tus acompañantes.