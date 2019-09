Verdad, mentira y posverdad

En los últimos años es frecuente escuchar hablar sobre el concepto de posverdad, asociándose éste a la mentira con aspecto de verdad, es decir, una mentira verosímil. Si la posverdad fuera una mentira deberíamos llamarla abiertamente mentira, sin embargo, parece que no basta con esta identificación.

Alguien dice la verdad cuando sus palabras o proposiciones corresponden con los hechos de la realidad. Si no existe esta correspondencia decimos que lo declarado es falso. Una persona dice una mentira cuando sabe que lo planteado es falso, pero lo dice como si fuera verdad. Quién dice algo falso equivocadamente no miente. Para mentir se requiere la intención de plantear algo falso haciéndolo pasar por verdadero.

En cambio, para postverdad no hay definición oficial, sin embargo, se puede distinguir como aquella proposición que se refiere a lo que ocurre en la realidad, pero que no se puede determinar si es verdadera o falsa, por mucho esfuerzo que se haga. Además, debe existir un interés tendencioso (llámese populismo, farandulismo, etc), por sacar provecho del vacío de pruebas a favor o en contra de lo propuesto. Por lo tanto, la posverdad no es una mentira ni una noticia falsa, es el uso inescrupuloso que se hace de lo que no se puede demostrar (Verdadero o Falso), pero que se presenta como verdad. Por ejemplo, muchas cosas que se están diciendo, a nivel de gobiernos, de medios de comunicación y de grupos políticos, acerca de los que sucede con los incendios en la amazonía pueden ser clasificadas en mentiras, verdades y posverdades.

La posverdad es un recurso construido y utilizado por quienes quieren comunicar noticias que les favorezcan sin verse expuestos a ser considerados mentirosos o deshonestos al no existir evidencias a favor o en contra de lo planteado.

La posverdad es una proposición que se emite con una determinada intención, que se fortalece con un oyente deseoso de escuchar noticias tranquilizadoras, pero que también desea escuchar cosas de alto impacto emocional. Estos dos tipos de deseos ayudan a que las personas no puedan filtrar o analizar críticamente lo escuchado y adhieran automáticamente al contenido del mensaje. Estos deseos explotados, como nunca antes en la historia de la opinión pública, son los que permiten el éxito de la posverdad.