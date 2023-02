La “sustancia pegajosa gris (grey goo”) es el término creado por Erik Drexler en 1986 en su libro de ciencia ficción “La nanotecnología: el surgimiento de las máquinas de creación”, en el cual aborda la posibilidad del fin del mundo debido a máquinas enloquecidas que emiten exponencialmente nanopartículas o nanorobots que se expanden por el planeta y en pocas horas consumen a los seres vivos y terminan con la vida en la tierra. Sería esa sustancia gris, pegajosa y fatal.

Al pedirle a ChatGPT que prepare un artículo sobre “Grey goo”, su respuesta es acertada y consistente.

Pero al pedirle lo mismo sobre “sustancia pegajosa gris”, que es como también se le denomina en castellano, inventa una respuesta completamente especulativa que ni siquiera se aproxima a la realidad.

Vamos a los dos ejemplos. Al pedirle que escriba sobre “Grey Goo”, esto es lo que resulta y es, como digo, consistente con la realidad del concepto:

La sustancia gris, también conocida como "grey goo", es un concepto de ciencia ficción que describe un futuro apocalíptico en el que nanobots, robots extremadamente pequeños, se replican incontrolablemente y consumen toda la materia en la Tierra, dejándola completamente cubierta por una masa informe de sustancia gris.

Esta idea fue popularizada por el escritor de ciencia ficción Eric Drexler en su libro "Engines of Creation: The Coming Era of Nanotechnology" de 1986. Según Drexler, estos nanobots podrían ser programados para replicarse a sí mismos y recopilar materiales para su construcción, pero si algo falla en su programación, podrían comenzar a consumir indiscriminadamente todo lo que encuentran, incluyendo la biología y la infraestructura de la humanidad.

Aunque la idea de la sustancia gris es altamente especulativa, ha sido objeto de debate entre expertos en nanotecnología, científicos y filósofos. Algunos argumentan que la nanotecnología podría tener un impacto en la vida y la economía en un futuro próximo, mientras que otros argumentan que la idea de la sustancia gris es pura ficción y que no es probable que ocurra debido a las limitaciones intrínsecas de la física y la biología.

Sin embargo, a medida que la tecnología avanza, algunos expertos han empezado a tomar en serio la posibilidad de una escena apocalíptica similar a la sustancia gris. En particular, algunos expertos han señalado la importancia de desarrollar medidas de seguridad para la nanotecnología, como sistemas de control y regulaciones para limitar la reproducción de nanobots. A pesar de esto, la mayoría de los expertos en nanotecnología creen que la sustancia gris es poco probable que ocurra. La nanotecnología tiene un potencial enorme para transformar la vida humana, y muchos expertos creen que, si se usa correctamente, puede mejorar la salud, la energía y la tecnología.

En resumen, la sustancia gris es una idea de ciencia ficción que ha sido objeto de debate y discusión entre expertos en tecnología y ciencia. Aunque es poco probable que ocurra, es importante estar conscientes de los posibles riesgos y tomar medidas para prevenir un futuro apocalíptico similar a la sustancia gris. Al final, dependerá de cómo se utilice la tecnología y cómo se desarrollen las regulaciones para garantizar un

Además, es importante tener en cuenta que la nanotecnología es una tecnología en constante evolución y que la comprensión y control de estos nanobots mejorará a medida que se desarrollen nuevos avances y tecnologías. Por lo tanto, es esencial que los expertos en nanotecnología y la comunidad científica sigan trabajando juntos para investigar y desarrollar medidas de seguridad efectivas para prevenir cualquier escenario negativo.

En última instancia, la sustancia gris es una idea que ha capturado la imaginación popular y ha generado un diálogo importante sobre el futuro de la tecnología y cómo afectará a la vida humana. Mientras se mantenga una conversación abierta y constructiva sobre este tema, podemos trabajar juntos para asegurar un futuro seguro y positivo para todos.

En conclusión, la sustancia gris es una idea interesante que ha generado mucha discusión y especulación, pero es poco probable que ocurra en la realidad. Sin embargo, es importante estar conscientes de los posibles riesgos y trabajar juntos para desarrollar medidas de seguridad para la nanotecnología y asegurar un futuro seguro y positivo para la humanidad.

Al pedir a ChatGTP que escriba sobre la “sustancia pegajosa gris”, dice:

La "sustancia pegajosa gris" es una amenaza creciente para la salud pública y el medio ambiente. Se trata de un material desconocido que se encuentra en aumento en diversos lugares del mundo y que presenta graves riesgos para la salud humana y los ecosistemas.

Este material, a pesar de su apariencia inofensiva, contiene una combinación de productos químicos altamente tóxicos y persistentes que pueden causar daños irreparables a la salud humana y el medio ambiente. Se ha demostrado que puede causar problemas respiratorios graves, daños a los sistemas nervioso y reproductivo, y una serie de otros problemas de salud.

Además, la sustancia pegajosa gris es extremadamente resistente y difícil de eliminar, lo que la convierte en una amenaza a largo plazo para el medio ambiente. Una vez que se adhiere a una superficie, es difícil de quitar y puede persistir durante años. Esto significa que la exposición a la sustancia pegajosa gris puede continuar afectando la salud humana y el medio ambiente durante un período prolongado de tiempo.

A pesar de estos riesgos graves, aún hay mucho que se desconoce sobre la sustancia pegajosa gris y su origen. Es necesario llevar a cabo más investigaciones para determinar la verdadera magnitud de la amenaza que representa y para encontrar maneras de abordarla de manera efectiva.

En conclusión, la "sustancia pegajosa gris" es una amenaza creciente para la salud pública y el medio ambiente que requiere la atención y el esfuerzo coordinado de la comunidad científica, los líderes políticos y la sociedad en general. Es importante tomar medidas para proteger la salud humana y el medio ambiente de los peligros que representa esta sustancia pegajosa y desconocida.

Me parece estar escuchando a un compañero de la universidad, que tenía una capacidad asombrosa para inventar respuestas a cualquier tema, de los que no tenía ni idea.

Este es un ejemplo de que el ChatGPT es capaz de inventar respuestas cuando no sabe algo, o la pregunta no es suficientemente clara y tiene matices. Cuando no “sabe” especula con lugares comunes y ambigüedades. Como lo haría un alumno vago pero audaz.

¿Cuál es el problema? ¿Los creadores y alimentadores de esta herramienta, no solo le proveen de datos e información, sino también llevaría implícita la picardía de la “inteligencia humana”? ¿O es que esta herramienta de IA ha desarrollado ya una capacidad propiamente humana, por lo menos de algunos humanos, de “farolear” y “especular” cuando no saben, pero no quieren dejar de decir algo?

Esta propiedad es tal vez más peligrosa que su capacidad de reunir y ordenar información de manera más o menos coherente sobre un tema solicitado. Si tiene la capacidad de inventar respuestas especulando sobre lo que no sabe, eso sí es preocupante, porque será un creador de fakes difíciles de descubrir y diferenciar por alguien que no esté muy enterado y las dará por buenas. Un tema para reflexionar profundamente: cómo exigir transparencia y autenticidad a esta y similares herramientas. Una cuestión de regulación, que debe ser compatible con el desarrollo de herramientas de IA útiles y no anularlas. Por lo demás sería imposible. En el caso de Wikipedia, por ejemplo, se cuenta con protocolos y sistemas de comprobación bastante fiables. En este caso no es así aún.

