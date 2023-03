Silicon Valley Bank o la historia del oso y los cazadores

Hay una cierta ironía en la quiebra del Silicon Valley Bank, un banco con más de US$ 200bn en activos, la mayor quiebra desde la gran crisis financiera de 2008. Se decía que la subida de los tipos de interés era una bendición para los balances bancarios: el coste del crédito podría por fin subir, de modo que los bancos volverían a beneficiarse del diferencial natural entre el coste de sus pasivos (depósitos bancarios con escaso o nulo tipo de interés) y la remuneración de sus activos, principalmente préstamos.

Gran sorpresa: un banco mediano quiebra y la cotización de las acciones de todo el sector bancario cae. ¿Dónde está el error?

Una posible respuesta puede encontrarse en el siguiente gráfico que muestra el tipo de interés de la FED, el banco central estadounidense. Comparada con las subidas de tipos del pasado, la subida iniciada en 2022 por Jerome Powell, su gobernador, sigue siendo modesta. Pero no es el caso de su velocidad: las flechas rojas marcan la pendiente de las alzas y es la del último año la que ha sido más rápida: del 0,25% hace un año hasta el 4,75% ahora.

Ahora bien, cuando los tipos suben, es el oso el que sale del bosque, el oso en el sentido inglés del término, un bear market, un mercado bajista en los bonos. Y cuando el oso aparece de repente, más vale que los cazadores corran para salvar sus vidas. No importa correr más rápido que el oso, hay que correr más rápido que el cazador que corre más despacio.

Por su drama, el SVB fue el cazador más lento. Pero ¿es la mala suerte o la mala gestión del balance lo que explicó que el SVB corriera tan mal? ¿Hasta qué punto es responsable el regulador?

En pocas palabras, el SVB es “EL” banco de Silicon Valley, conocido en todo el sector tecnológico, uno de los únicos bancos que solía ser capaz de asumir riesgos crediticios con startups o VC (capital riesgo), cuando los bancos más prestigiosos se tambaleaban. Hasta 2021, el capital riesgo estaba en su periodo dorado, los levantamientos de fondos eran elevados y crecían más rápido que las necesidades de inversión. Con tipos de interés muy bajos, los tesoreros de las start-ups y VC no tuvieron reparos en dejar su dinero en efectivo en su banco tradicional.

El resultado fue que los depósitos en el SVB crecieron muchos más que sus colocaciones. Se han cuadruplicado en cuatro años, pasando de US$ 44bn a finales de 2017 a US$ 189bn a finales de 2021, cuando, al mismo tiempo, la cartera de préstamos llegó a solo US$ 66bn.

Nunca es bueno para un banco tener depósitos en tal exceso de préstamos. El SVB tuvo que invertir su exceso de liquidez en activos seguros, sobre todo bonos del Estado a largo plazo. Y esto en el peor momento posible, cuando los tipos de interés estaban en su punto más bajo y, por tanto, los precios de los bonos en su punto más alto.

En el pasivo, el 93% de los depósitos del SVB estaban constituidos por depósitos de empresas. Es decir, el 7% eran depósitos de particulares. Se sabe que los particulares están menos preocupados por la pérdida de beneficios que supone dejar sus fondos en el banco y, además, se benefician plenamente del seguro legal de depósitos, que contribuye a tranquilizarlos (US$ 250.000 en EE-UU, un límite demasiado bajo para un depósito de empresa). Esta inercia da tiempo al banco para ajustar su balance. Un tesorero de empresa, en cambio, reacciona en un segundo. Para el SVB, el activo era hipervolátil y no estaba asegurado.

Y de repente, viene el oso con la repentina subida de tipos. Los tesoreros del sector tecnológico se dieron cuenta rápidamente de que resultaba más interesante invertir su efectivo en fondos del mercado monetario, cuya remuneración sigue el tipo de la FED, en lugar de dejarlo dormir en el SVB.

Por parte del SVB, era imposible cambiar la exposición de su cartera de bonos en pocas semanas: el lado izquierdo de su balance registraba pérdidas de capital espectaculares; él de la derecha se deshacía a toda velocidad. ¿Podría el SVB haber gestionado mejor sus activos e invertido únicamente en bonos líquidos a muy corto plazo a partir de 2021? Sin duda, pero habría sido a costa de su rentabilidad y de la satisfacción de sus accionistas. ¿Habría podido disponer de más fondos propios? Sin duda, sobre todo porque esto habría reequilibrado su pasivo hacia recursos a largo plazo, y menos depósitos a la vista. Pero, una vez más, el apalancamiento de la deuda benefició a los accionistas.

La sentencia de muerte se proclamó el 7 de marzo, cuando el SVB anunció imprudentemente un aumento de capital de US$ 2,5bn para cubrir sus pérdidas. Provocó una clásica corrida bancaria. Dos días después, estaba muerta. Walter Bagehot, el santo patrón de los banqueros centrales, él que estableció las prácticas del Banco de Inglaterra en el siglo XIX, dijo: "Cuando empiezas a dudar del crédito de un banco, es que ya se ha quedado sin crédito".

Resumamos. Resulta confuso que la dirección aceptara un desajuste tan flagrante entre la exposición al riesgo de sus activos y pasivos, sólo para poder pagar un dividendo. También es confuso que el supervisor, con sus ejércitos de inspectores, no se percatara de semejante riesgo. En defensa del regulador, hay que recordar que antes de 2015, la reglamentación bancaria estadounidense se hacía más estricta a partir de un balance de US$ 50bn. Da la casualidad de que el gerente del SVB, Greg Becker, fue quien presionó ese año al Congreso en nombre del sector bancario para elevar el umbral a US$ 250bn. (En aquel momento, el balance de su banco se acercaba a los US$ 50bn.) Y ganó. Su argumento: SVB tiene "un profundo conocimiento de los mercados a los que sirve y sólidas prácticas de gestión del riesgo". Por lo tanto, si no se eleva el umbral, "SVB desviará importantes recursos de ayudar a nuestros clientes a crear puestos de trabajo en la economía de la innovación, sólo para cumplir con las normas prudenciales [...] sin ninguna reducción significativa del riesgo".

¡Ah! el mismo Greg Becker vendió más de US$3,6 millones de sus acciones 15 días antes de la quiebra, cuando SVB estaba al punto de realizar una ampliación de capital.

