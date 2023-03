¿Qué se juega Berizzo ante Paraguay?

Este lunes ante Paraguay, Chile realizará un ensayo general pensando en el inicio de las clasificatorias, pactadas para el 23 de septiembre ante Uruguay en el Centenario. Por ahora, es el apronte más cercano, para ver en qué momento estamos y para dónde vamos.

Los números de la era Berizzo son negativos hasta ahora. Con un pobre 14% de rendimiento y sin victorias en siete partidos oficiales dirigidos, el técnico de la selección está más que cuestionado por el medio y seguramente ya genera muchas dudas en Quilín. Su anterior experiencia al mando de Paraguay fue negativa y salió tras una dura derrota ante Bolivia en La Paz.

Una cosa es Berizzo que aprendió y creció al lado de Bielsa, siendo a mi parecer el menos bielsista de quienes trabajaron al lado del rosarino (desde la mirada de cómo enfrentar los partidos y las variantes que utiliza); una cosa es el Berizzo que logró ser campeón con O’Higgins y que realizó una importante campaña, y otro tema es asumir el mando de una selección que viene de quedar fuera en los dos últimos mundiales y que además está viviendo el traumático proceso de dejar partir a la generación más exitosa del fútbol chileno. Incluso, el mismo Alexis Sánchez, en entrevista a TVN, señaló que ya era el momento de dejar de lado a los bicampeones de América y enfocarse en los nuevos jugadores que se van sumando a la base.

¿Es el momento de pensar en no seguir con el técnico? De acuerdo a mi visión, hoy sería un error. Más allá del resultado ante los paraguayos, Berizzo debe tener la opción de disputar partidos por los puntos. Estamos todos de acuerdo que hasta el momento la performance de Chile no entusiasma, al contrario, genera muchas dudas e inquietudes, pero pensar en removerlo ahora sería una decisión muy poco responsable. Este 2023 se jugarán seis partidos. Después habrá que esperar casi un año para seguir el camino al mundial del 2026.

Si gana Chile a Paraguay, tampoco es para volverse locos. Berizzo tiene mucho trabajo por delante y él lo sabe. Cada seleccionador tiene muy poco tiempo para eso mismo, poder trabajar, mecanizar y repetir jugadas o estrategias. Hoy Argentina tiene el trabajo más sólido de todos. Uruguay apuesta a la continuidad de López en el banco. Brasil, debe buscar técnico, pero estará sí o sí. Colombia habrá que verlo en cuanto a la partida de Rueda, aunque tiene muchos jugadores en el primer nivel. Paraguay viene trabajando hace rato con los mellizos, mientras que Perú y Ecuador serán incógnitas. Bolivia con Gustavo Costa podrá hacer mucho daño.

Es cosa de ver la actual nómina. Berizzo necesita urgente una victoria, para calmar un poco las agitadas aguas. Una derrota aumentará la presión y habrá que ver cómo reacciona el directorio encabezado por Milad. Si bien algunos de los jugadores claves e importantes están cuadrados con el estratega, eso no es garantía en la credibilidad. Eso es lo que requiere Berizzo ahora ya. Ganar en credibilidad, no con los periodistas o especialistas, necesita impregnar su discurso en el plantel. Por ello recurrió a las sandías caladas. Pero también ha desaprovechado instancias para darles más minutos a jugadores jóvenes que pueden ser la posta. Si no, cuándo los veremos.

Es un momento complejo para el fútbol chileno. A todo nivel. Una nueva decepción sería catastrófica. Pero también todo esto es consecuencia de muy malas decisiones de hace rato.

