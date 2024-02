Ahora Piñera es el mejor de todos

Pareciera que las aguas del Ranco tienen características milagrosas. Fueron capaces de hacer desaparecer, por arte de magia, todas las diferencias políticas que por años nos han dividido. Pero no solo eso, la muerte del expresidente Piñera fue capaz de transformar su figura, muchas veces cuestionada, en un candidato digno a la canonización.

A ojos de su familia, colaboradores, y amigos por cierto es absolutamente comprensible. Sobre el estricto protocolo que se debe respetar en un funeral de Estado y las muestras de cariño de quienes se sintieron identificados por su gestión; incuestionables. Sin embargo, que el propio Presidente Boric reconozca que la oposición al ex mandatario fue más allá de lo justo y razonable, en una especie de disculpas públicas post mortem, rebasó todos los límites.

El Presidente olvida los desastrosos años del primer gobierno de Piñera, donde tuvo que descabezar a su gabinete porque el modelo que quiso instalar con sus chicago boys, con sus pendrive que colgaban de sus cuellos, no aplicaba para el servicio público. Los visos de nepotismo del viaje a China, junto a sus hijos y el designar a su hermano como embajador. El minimizar el alza en el transporte público; llama que terminó por encender el polvorín que ya venía atizándose del descontento social. La incompetencia de las autoridades del ministerio de educación, con Cubillos a la cabeza, la que hoy exige sin pudor que se retiren las querellas contra ex autoridades del gobierno de Piñera. Y para qué decir, el mal manejo del estallido social que trajo como consecuencias querellas por vulneración de derechos humanos. El “se les acabó la fiesta a los delincuentes”, el cierre de la puerta giratoria, “el mejor Censo de la historia” y abrir de par en par las puertas de la inmigración, entre tantos otros.

La lista es larga y políticamente incorrecto hoy exponerla. Pero ante el silencio del oficialismo -salvo algunas excepciones- y la obsecuencia de los ministros y el propio Presidente, es necesario un poco de contexto y apelar a la memoria.

Cuando se actúa en política no es para la galería. Hoy el poderoso viento del Ranco soplaba a la derecha. Cuyos miembros aprovecharon a su favor ante el lamentable fallecimiento. Lejos de lo sobrio y correcto, ocuparon la pantalla para presentar a sus candidatos en las próximas elecciones. Al exculparlo de todo, la derecha se apropia de este legado santificado, donde el eslogan es: se gobierna mejor con la derecha. Piñera: el mejor de todos.

No como Boric que llegó a La Moneda “nadie sabe por qué” -comentario que se repite en los cuchicheos de pasillo de la oposición- minimizando el gran respaldo popular que tuvo el Presidente. Insisten en apelar al tema de la delincuencia desatada y a una obsesión sin sentido del por qué no usa corbata, lo que se repite hasta el hartazgo. “Tropa de jovencitos arrogantes”, se escuchaba hace algunos días.

A rio revuelto… ya saben cómo termina la frase. Lo que no se entiende es que nadie, ni siquiera los asesores del segundo piso de La Moneda -que por cierto deben estar más ocupados de sus propios problemas que de los del Presidente- hayan puesto paños fríos a la santificación. Por el contrario, Camila Vallejo, Tohá y Elizalde hacían guardia de honor. Vallejo incluso volvió de sus vacaciones, de donde no la habían logrado sacar ni los incendios, aunque a última hora dio sus excusas por no ir al funeral por problemas estomacales. Curioso.

Boric no debe olvidar que tiene hoy la investidura presidencial, debido a que la mayoría de los chilenos estaba harta del mal manejo de la derecha en el poder. Siempre priorizando los intereses de los grandes grupos económicos de este país. De las 7 familias. De quienes son dueños de las AFP, de las ISAPRES, del retail, prácticamente de todo donde medio Chile está endeudado.

En su obsesión de dejar “un legado”, queriendo demostrar que sí estuvo a la altura de un buen jefe de Estado, ha olvidado el mandato que le confió la ciudadanía. Este es el gobierno que pasará a la historia por haber aumentado la concesión de Soquimich, liderada por Ponce Lerou, el rescate a las ISAPRES y por continuar inyectando recursos a un sistema de pensiones que no funciona. Para qué decir el caso Convenios, y ahora por exculpar al expresidente Piñera.

Ahora es cuando se debe retomar el plan original del gobierno, con el que se ganó. Si no toma las riendas y alinea el rumbo, tendrá que seguir danzando al son de la música de la contingencia o entre los vaivenes del poderoso viento del Lago Ranco.