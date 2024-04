El Estado está en deuda con los funcionarios públicos

Hace algunos días los trabajadores salimos a las calles a marchar para levantar la voz por demandas de mejoras salariales, de condiciones laborales, de mejores pensiones y por el fortalecimiento del empleo público, entre otras materias, las que hasta ahora no vemos reflejadas en la agenda del Gobierno y ello genera preocupación.

La administración del Presidente Gabriel Boric ofreció en su programa una agenda social que no se ha concretado y tenemos claro que en eso no solo influye la voluntad del Ejecutivo sino también el tironeo en el Congreso, donde la derecha siempre vota a favor del empresariado y en contra de los trabajadores, pero ello no es excusa para ver una paralización total en la agenda laboral.

Como Agrupación Nacional de Empleados Fiscales hemos pedido a La Moneda instalar una Mesa de Negociación ANEF-GOBIERNO, para tratar los temas más relevantes que hoy afectan nuestro rol como servidores públicos y también las carencias que enfrentamos cotidianamente como trabajadores del Estado, lo que incluye: trabajo remoto, homologación de rentas, protección de derechos funcionarios, carrera funcionaria, incentivo al retiro y jornada de 40 horas semanales con gradualidad para los funcionarios públicos.

Estamos conscientes de las enormes tareas que enfrenta la máxima autoridad del país, sin embargo, así como el Ejecutivo enfrenta las exigencias de avanzar en su programa de Gobierno, también la ANEF, como la más grande Confederación de trabajadores del Estado, se debe a sus bases y estas mandataron, en las conclusiones de la XXIV Asamblea Nacional del año 2023, a concretar la conformación de esta Mesa de Negociación sectorial entre ANEF y el Gobierno, con la máxima urgencia.

Hoy, vemos un Presidente al debe y secuestrado por el permanente tironeo político, pero sin la movilidad de sus ministros solo se consigue dañar la democracia, la paz social, porque vemos que la ciudadanía también requiere urgencias, como la reforma previsional, la reforma tributaria, todo ello también paralizado y esto no puede ser una dilación permanente, debe haber una ocupación de la elite parlamentaria y política para también sentir que estamos vinculados a la ciudadanía.

Es urgente que el Gobierno atienda nuestra demanda en el más breve plazo y nos sentemos a revisar y consensuar temas de agenda laboral, que requieren ser resueltos durante este período presidencial, de manera que no sean las demandas de las trabajadoras y los trabajadores públicos postergadas nuevamente, tal como lo han sido por décadas.