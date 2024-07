Semiótica criminal: el lenguaje oculto del crimen organizado

Todo ello se vuelve aún más difícil en países como Chile, que no estaban acostumbrados a enfrentar delincuencia organizada o la mutación generalizada de su delincuencia tradicional.

La delincuencia y la criminalidad organizada son fenómenos complejos y multifactoriales, que implican lógicas de dinamismo e imbricaciones complejas en medio de estructuras y organizaciones criminales que emergen, mutan y se adaptan. Esto no solo dificulta su comprensión, sino también la aplicación de medidas adecuadas para contrarrestarlas, algo que va más allá de la detención de miembros de organizaciones delictivas o de crimen organizado, especialmente por las nuevas centralidades de este en los recintos penitenciarios.

En este nuevo contexto, un factor predominante es la diversidad de mensajes criminales característicos de una contracultura en expansión, en los que símbolos, imágenes, lenguaje, códigos e incluso la música pueden jugar un papel fundamental en su reproducción y crecimiento, pero no se trata solo de factores identitarios, sino que también pueden ser estudiados como mensajes que revelan dimensiones de pertenencia, cambios en las lógicas de control territorial, sometimiento o desafío.

Entre los factores externos, el más importante probablemente es el contacto e interacción con la criminalidad extranjera, que tiene una cultura criminal y un “modelo de negocio” distinto. Todo ello se ha potenciado con la introducción masiva de las tecnologías de información y comunicaciones, particularmente los teléfonos celulares, que se han convertido en un instrumento no solo para la coordinación y la comisión de delitos, sino también en la principal herramienta para la circulación de imágenes y mensajes de esta cultura delictual emergente. Esta cultura ya no cultiva el secreto y el “bajo perfil”, sino la circulación de mensajes e imágenes mediante la exhibición y la sobreexposición, algo a lo que me refiero en mi libro Un virus entre sombras.