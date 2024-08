El crimen organizado y la forma en que recluta niños y adolescentes

De esta realidad, esencialmente nacida de las calles, surgirá una mayor complejidad. A medida que el fenómeno avance, repercutirá en los Centros de Internación Provisoria (CIP) administrados por Sename y con el concurso de Gendarmería, donde los menores de edad conviven con adultos condenados por delitos cometidos cuando eran menores.

Siguiendo la tendencia lógica de los efectos de la migración, al igual como ha sucedido en nuestras cárceles (para adultos), a los CIP también ingresarán jóvenes migrantes o hijos de migrantes que, en muchos casos, mantienen un componente común: no se sienten parte de la sociedad que los acogió ni de aquella de la cual provienen sus padres, que en muchos casos no conocen o no recuerdan. Esto genera una asociatividad identitaria basada en la marginalidad y la no pertenencia, marcada por una cultura de la violencia, un verdadero ethos guerrero, potenciado por redes sociales que legitiman comportamientos violentos.