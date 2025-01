El soft power del cardenal Fernando Chomali

No deja de causar impresión el sinnúmero de elogios que está recibiendo el nuevo cardenal de la Iglesia católica chilena. En buena hora para una de las instituciones religiosas que han trascendido en la historia cultural de la nación y el Estado chileno. Los múltiples procesos a causa de delitos la tenían en un complejo drama de implosión y ausencia de liderazgo.

Una voz fuerte en su gobernanza solo la hacía decaer y decaer. El Papa argentino en esto ha demostrado su fineza política al nombrar un líder cuyo liderazgo soft lo tiene más que cultivado y pulido.

El nuevo cardenal chileno explota todas sus virtudes vernáculas (familia inmigrante, liceo público, carrera universitaria secular empírico matemática, etc.) de un modo natural, consciente de un mensaje que no solo está transmitiendo en el marco eclesial chileno, sino regional, por qué no, además, internacional.

Los nuevos desafíos para la Iglesia católica chilena y su mundo cultural son sin duda agudos.

En primer lugar, independientemente de los indicadores técnicos, la pobreza es un fenómeno social que es posible advertir en todos los territorios. Siempre invisibilizada a causa de un discurso político que ensalza la toma de decisiones económicas en el modelo chileno, la pobreza está presente en las periferias que aún no tienen acceso a la vivienda, rodeadas del crimen y la cultura narco, con un difícil acceso a la educación de calidad y con un estándar de prestación de servicios en salud, complejo. Todavía no vemos al cardenal en bototos y con los pies quemando calles en los guetos de la marginalidad.

En segundo lugar, el desafío ecológico será uno de los índices fundamentales que deberá afrontar un cardenal del sur latinoamericano. El mundo de la economía está urgiendo a los poderes políticos por más rapidez en sus trámites de intervención e inversión con impacto ambiental. Sin embargo, no es posible concebir un nuevo liderazgo en la región que no sea capaz de proteger el ecosistema, ya no como un liderazgo en resonancia con las demandas de corrientes del norte de Europa, sino como encabezando un nuevo trato con la madre tierra. El desarrollo de una teología verde se constituye en un magisterio que al cardenal lo puede realmente diferenciar en cuanto a su poder de influencia.

En tercer lugar, el desarrollo científico y tecnológico irá aumentando el nivel de desafío ético y político que un liderazgo nuevo en la iglesia católica chilena pueda ir gestionando. El cardenal es el líder de una universidad con amplio prestigio nacional, regional e internacional; es decir, una institución universitaria que está llamada no solamente a cultivar una racionalidad pura sino que, por sobre todo, tiene el deber de continuar con la tradición de un humanismo capaz de reorientar el conjunto de saberes más sofisticados en diálogo con las necesidades más comprensivamente antropológicas de la convivencia humana.

En suma, el liderazgo soft del cardenal Chomali es bienvenido. Tiene diversos acentos que lo acercan al mundo de la cultura, la ciencia y la política con una voz que podría iniciar un ciclo virtuoso para la Iglesia católica chilena.

Un cierto paso en falso, no obstante, fue su intervención en las Fiestas Patrias y en las navideñas. Su voz fue disminuida por el tono polarizante de la contienda más llana de la clase política. Tendrá que continuar su aprendizaje social que lo conecte, en su estilo abierto y dialogante, con el alma de Chile, como dice el mundo al que pertenece. Solo un magisterio más pedagógico y reflexivo es aquello que lo vinculará con este ethos histórico más densamente social y cultural.

