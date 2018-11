Hermes Soto explicó que carabinero destruyó tarjeta de memoria porque tenía "imágenes personales"

El general director de Carabineros, Hermes Soto, participó la tarde de este miércoles en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Diputados, en donde explicó que el funcionario que rompió la tarjeta de memoria luego de la muerte de Camilo Catrillanca lo hizo porque tenía imágenes personales.

"A dos de ellos se les habían entregado cámaras de cargo personal, o sea, debieron haberlas llevado al lugar y al final se estableció que uno de ellos la llevó y el otro no. Por lo tanto, los dos debieron haber andado con sus cámaras en ese lugar", dijo Soto.

"¿Qué tipo de imágenes había en la tarjeta? Según lo señalado por el funcionario eran imágenes personales, de una situación personal con su señora, con su pareja y que él no quiso que se hicieran públicas y se conocieran por otras personas", agregó.

El general director explicó que "eso es lo que él señaló en su momento al jefe que le hizo la consulta y esta información es la que el jefe me informó a mí. Lo que él haya tenido o no haya tenido en esa grabación o en esos elementos, es una situación que él tiene que clarificar ante el Ministerio Público".

"No lo voy a calificar, pero lo que no voy a aceptar es que esta tarjeta de video, que pertenecía a una cámara de la institución, se haya destruido. Eso no lo vamos a aceptar (...) por eso ya no pertenece a la institución", aseveró Soto.