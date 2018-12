Figura de Hermes Soto desata división en Chile Vamos

Parte de la bancada de diputados UDI, encabezado por el candidato a presidir el partido, Javier Macaya, llegó este miércoles hasta la dirección de Carabineros para manifestar su apoyo a la institución, y en particular al cuestionado general director Hermes Soto, en medio del caso Catrillanca.

El gesto hacia el jefe policial no pasó inadvertido, dadas las públicas críticas que algunos diputados del sector, como el RN Gonzalo Fuenzalida, han lanzado en su contra.

El parlamentario RN declaró que dada la situación en que se encuentra, Soto debe renunciar, porque la muerte de Camilo Catrillanca y el errático manejo de la policía uniformada está afectando la imagen del Gobierno.

"Creo que la situación no da para más. La situación del general queda en bastante mal pie frente a la opinión pública y frente al Gobierno, que finalmente es el que está llevándose todo el costo de la inoperancia y la falta de transparencia en Carabineros. El Gobierno ha actuado rápido y ha actuado bien", señaló el diputado RN.

Pero el llamado de Fuenzalida no ha sido acogido en Renovación Nacional (de hecho, el timonel Mario Desbordes defendió la labor de Soto y aseguró que no hay motivos para que deje el cargo), y tampoco en los socios de Chile Vamos. El presidente de Evópoli, Hernán Larraín Matte, dijo que no compartía “para nada” sus palabras y más duros fueron en la UDI, donde Macaya afirmó que quienes piden “piden renuncias en Carabineros, no hacen más que un aprovechamiento pequeño de un momento que requiere que todo el país, particularmente la clase política, den su apoyo a Carabineros”.

Acompañado de los diputados Juan Antonio Coloma, Jorge Alessandri y Patricio Melero, Macaya fue a reunirse con el jefe de la policía uniformada, e insistió en que “el General Hermes Soto viene de la tropa, de la calle, no es una persona que haya estado en una oficina antes de asumir el mando de la institución. Nosotros sabemos el trabajo que ha hecho, y por eso lo venimos a respaldar. Ha actuado con la máxima severidad cuando algún carabinero se ha salido del marco legal”.

Por ello, el legislador explicó que la reunión con Soto es para manifestar “nuestro apoyo y hemos hecho entrega de una batería de proyectos de ley que hemos venido tramitando durante muchos años y que hablan de una mayor protección para nuestros carabineros, de una mejor seguridad social y de terminar con los abusos contra los funcionarios”.

“Chile Vamos no es un regimiento”

Pese a las críticas, el diputado Fuenzalida insistió en su punto, subrayando su derecho a disentir bajo el argumento de que “Chile Vamos no es un regimiento y yo no soy parte del regimiento, aquí no hay estructura de mando”.

A juicio del parlamentario, “acá hay un tema de mando gravísimo, tenemos un gran problema de legitimidad en la autoridad y se está socavando una institución”.

En entrevista con Radio Universo, el diputado recordó que tanto el entonces intendente Luis Mayol, como el ministro del Interior Andrés Chadwick como el Presidente de la República hicieron declaraciones y actuaron bajo la información falsa entregada por Carabineros y en ese caso se configura una “responsabilidad de mando”.

En tal sentido, insistió en que “aquí falta mando y tengo derecho a decirlo, no me eligieron para quedarme callado cuando veo situaciones que le están afectando al país. Y está afectando al gobierno también porque el costo político no lo está pagando Hermes Soto, lo está pagando Andrés Chadwick”.