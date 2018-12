Crimen de Catrillanca: INDH presentará acciones judiciales contra Carabineros por maltrato a adolescente

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentará tres acciones judiciales en contra de Carabineros de Chile por los eventuales malos tratos, insultos y amenazas contra familiares y el propio adolescente que acompañaba a Camilo Catrillanca al momento de su muerte.

Según detallaron integrantes del equipo del INDH de la Región de la Araucanía, ayer miércoles 6 de diciembre, se presentaron en la Comisaría de Collipulli, donde entrevistaron a tres personas pertenecientes a la comunidad mapuche de Temucuicui, que habían sido detenidas. Una de ellas por encontrarse en un supuesto “estado de ebriedad” y las otras dos por desórdenes.

El fiscal que se apersonó en el lugar, descartó el estado de ebriedad y afirmó que, según los antecedentes que revisó, solo podían haber antecedentes de desorden-falta, ante lo cual, los dejó en libertad.

En la comisaría, además, el personal del INDH recibió denuncias de agresiones y malos tratos en contra de las personas detenidas. Entre esas denuncias está la formulada por parte del padre del adolescente M.A.P.C. (el mismo que estaba con Camilo Catrillanca al momento de su muerte) y respecto de quien el Juzgado de Garantía de Collipulli ya había ordenado medidas de protección a su favor.

Según señaló M.A.P.C., fue hostigado en varias ocasiones por funcionarios de Carabineros, que lo reconocieron como el acompañante de Catrillanca y que le decían: “ya nos vamos a topar de nu3vo, y ahí vai’ a caer”.

Ante estos hechos, Consuelo Contreras, directora del INDH manifestó que “Son gravísimos. Siempre señalamos que nos preocupaba la situación de este niño por todo lo que ha vivido desde la muerte de su amigo Camilo Catrillanca y por las torturas de las que fue víctima. Es inaceptable que ahora haya sido amenazado y que su padre haya sido golpeado. Exigimos que esto se investigue y se adopten medidas de protección para que esto no vuelva a ocurrir”.

Además, la directora afirmó que “no corresponde que ni el adolescente M.A.P.C. ni ningún niño o niña mapuche sea hostigado por agentes estatales y sea víctima de violaciones a los derechos humanos”.

Consuelo Contreras agregó que se presentarán acciones judiciales y que “además, hemos informado de inmediato al Ministro del Interior para que, como autoridad política, pueda evaluar las medidas administrativas que correspondan”.

Respecto de las acciones judiciales que presentará el Instituto, Rodrigo Bustos, Jefe de la Unidad Jurídica Judicial del INDH, señaló que “respecto del niño M.A.P.C. presentaremos una denuncia por amenazas en la Fiscalía. También presentaremos un escrito en la Corte de Apelaciones de Temuco, pues dicho tribunal precisamente en estos días acogió un recurso de amparo del Instituto en favor de este niño y otros integrantes de la Comunidad Temucuicui. En el caso del padre de M.A.P.C. interpondremos una querella por apremios ilegítimos”.

A la acción del INDH, se suman las querellas anunciadas por la familia de Camilo Catrillanca.

Mientras todo esto ocurre, la investigación contra los carabineros implicados en el hecho continúa. Este jueves, el abogado que asesoró a los funcionarios Cristián Inostroza, declaró en calidad de imputado por la arista de obstrucción de la justicia. Concretamente, se está investigando su participación en la confección de la primera declaración que entregaron los funcionarios del GOPE.

Al respecto, Marcelo Catrillanca, padre del comunero, señaló que "hoy día vemos que la manipulación, probablemente, la hizo el propio abogado de los Carabineros". Además, Catrillanca remarcó que su hijo no era un delincuente y que "nunca mintió, por lo tanto, hoy día cada mentira se ha ido cayendo".

Por otra pare, el nuevo abogado de uno de los cuatro funcionarios del GOPE, puso en duda la versión que sostiene que la tarjeta de memoria de la cámara GoPro -que contendría imágenes del asesinato- haya sido destruida.

Respecto a ello, Catrillanca dijo que esos videos "tal vez tengan mucho compromiso con lo que el Gobierno no quisiera enfrentar" y enfatizó que "le pedimos a nuestro abogado es que se prepare porque acá va a haber mucha querella para enfrentar la situación".

Piden protección para el menor que iba con Catrillanca

Por otra parte, el Observatorio Ciudadano solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) protección para M.A.P.C.

En el documento enviado a la CIDH, al cual accedió La Tercera PM, piden adoptar medidas cautelares con el fin de proteger al adolescente y "asegurar su derecho a la vida y a la integridad psíquica".

El informe además detalla cronológicamente lo que ocurrió durante esa jornada en la comunidad de Temucuicui, incluyendo el relato del menor, que aseguró haber sido víctima de apremios.

"Cuando estaba esposado va un carabinero por detrás y me pega con la UCI [arma], viene otro por detrás que le decían ‘Coronel’, y me pegó nuevamente. Le ponen la esposa de plástico y me pegaban patadas y me decían ‘parate culiao’ y me levantan y veo a Camilo y se lo entran. Me pegan un paipe [golpe en la cabeza] y me golpean con la puerta de la tanqueta y me suben. Llevan a Camilo a Ercilla", dice el texto.

La petición también sostiene que "tal como se ha expuesto, los hechos denunciados revisten gravedad, ya que pueden derivar en la afectación de la vida o la integridad física o síquica del menor M.A.P.C, toda vez que al ser el testigo clave de la muerte del comunero Mapuche Camilo Catrillanca, puede ser víctima de presiones, amenazas o incluso atentados por parte de las fuerzas policiales – Carabineros – que actúan en el contexto de las comunidades mapuche que reivindican sus derechos. En especial, cuando los funcionarios que participaron en el procedimiento que derivó en el homicidio de Camilo Catrillanca fueron capaces de borrar el registro audiovisual de éste y ejercer apremios ilegítimos en contra del menor M.A.P.C".

En la solicitud, además, el Observatorio Ciudadano emplazó a la CIDH a que inste al Estado de Chile a "informar sobre los hechos ocurridos, y las acciones adoptadas a fin de investigar y sancionar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares".